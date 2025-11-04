En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Jaime Esteban Moreno
Palacio de Justicia
Abelardo de la Espriella
Perú y México

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Volvieron a secuestrar a los dos soldados liberados horas antes en Meta: esto se sabe

Volvieron a secuestrar a los dos soldados liberados horas antes en Meta: esto se sabe

Los militares habían sido entregados a un sacerdote y esperaban a una comisión de la MAPP/OEA para su traslado, pero los retuvieron nuevamente y los movieron 22 kilómetros hacia otra zona.

Publicidad

Publicidad

Publicidad