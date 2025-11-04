Liberados los dos soldados secuestrados en La Macarena, Meta: están con un sacerdote

El Ejército confirmó la liberación de los dos soldados que habían sido secuestrados en la vereda Getsemaní, del municipio de La Macarena, departamento del Meta. Los militares, pertenecientes al Batallón de Acción Directa y Reconocimiento No. 12, adscrito a la Fuerza de Tarea Omega, fueron abandonados en zona rural y entregados a un sacerdote, según informaron fuentes militares.

A esta hora, unidades del Ejército adelantan un operativo especial para llegar al punto exacto donde se encuentran los militares, quienes permanecieron varias horas en poder de sus captores. Su secuestro se produjo durante una operación de acompañamiento a funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

Soldado del Ejército de Colombia X: @COL_EJERCITO, referencia

De acuerdo con el reporte oficial, durante la acción judicial unas 400 personas de la comunidad, presuntamente bajo presión de las disidencias de las Farc, rodearon a las tropas y al personal del CTI, generando una asonada que derivó en el secuestro de los uniformados.

Allí, un teniente y tres soldados profesionales fueron retenidos en un principio; sin embargo, el oficial y uno de los soldados fueron liberados horas después. A los dos soldados restantes les quitaron su armamento y fueron obligados a vestirse de civil.



Las autoridades mantienen presencia en la zona para garantizar la seguridad de los liberados y esclarecer los hechos que rodearon la retención, mientras se investigan los posibles vínculos entre los instigadores de la asonada y las estructuras residuales de las disidencias.