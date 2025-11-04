En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Jaime Esteban Moreno
Palacio de Justicia
Abelardo de la Espriella
Perú y México

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Liberados los dos soldados secuestrados en La Macarena, Meta: están con un sacerdote

Liberados los dos soldados secuestrados en La Macarena, Meta: están con un sacerdote

Los uniformados del Batallón de Acción Directa y Reconocimiento No. 12 fueron entregados a un sacerdote en zona rural, tras haber sido retenidos por una multitud presuntamente instigada por las disidencias de las Farc.

Publicidad

Publicidad

Publicidad