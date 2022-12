¿Votar en blanco le sirve o no le sirve al país?

no sería una decisión acertada políticamente hablando ¿Qué es lo más indicado?

Publicidad

“Proteste contra los malos votando por los buenos. No hay que poner en la punta de la lanza a los candidatos que lideran el voto de opinión”, comentó Aurelio Suárez.

“Hay muchos buenos esta vez. La oferta de candidatos es variadísima y no es carreta que sea buena, lo han comprobado en su ejercicio. Respeto a los que quieren votar en blanco pero esta vez las opciones son enormes”, afirmó Héctor Riveros.

Publicidad

“La discusión debería ser convenciendo a la gente que no vota de que lo haga, no de convencer a los que votan en blanco de que no lo hagan. No hay que ponerle el peso de la culpa al que vota en blanco”, respondió Sandra Borda.