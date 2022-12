“Voy a ser el rival y lo voy a derrotar”: la respuesta de Pacho a Juan Manuel

victoria en las presidenciales de 2014.

"Si mis estrategas hubieran querido algo así, no lo hubieran pensado. Ya tenemos un eslogan para nuestra campaña: imagínense un país gobernado por Pacho Santos”, apuntó.

El candidato del Centro Democrático respondió de esta forma a una polémica declaración del presidente Juan Manuel Santos.

Francisco Santos aseguró, por otra parte, que no le disgusta que le digan ‘Pachito’, porque así le dice la gente y así le transmiten su cercanía. “Soy una persona que no me da temor de abrazar y llorar con los colombianos, que no tiene pelos en la lengua”, afirmó.

Aseguró también que fuera de los medios de comunicación nunca ha sido cercano a Juan Manuel, su primo, aunque sí a su hermano Enrique., y que la última vez que se reunió familiarmente con el presidente fue hace tres años.

Pacho se ratificó en la idea que lanzó hace dos años, cuando era director de un medio de comunicación, de usar armas no letales contra las personas que realicen protestas.

“Cuando planteé la idea de los choques eléctricos fue después de una manifestación que destruyó TransMilenio, pero hay que hacer un debate sobre el uso proporcional de la fuerza”, aseveró.

En la entrevista con Mañanas BLU, el candidato del Centro Democrático prometió además que “no traicionará a Álvaro Uribe”, como ya lo hizo su primo Juan Manuel para llegar a la presidencia. “Me equivoqué de forma brutal”, reconoció sobre el apoyo que dio en su momento al actual mandatario.