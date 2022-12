Vuelve y juega: comité de paro y Gobierno no se ponen de acuerdo con nombre de mesa

El Gobierno y el comité de paro tuvieron un nuevo encuentro durante la tarde de este viernes, que terminó sin mayores avances sobre la discusión de fondo.

"El Gobierno, nuevamente, manifiesta su preocupación porque aún no pudimos conocer el documento a profundidad sobre cada uno de los trece ejes para saber cuál es el carácter y la identidad de la mesa", dijo Diego Molano, director del Departamento Administrativo de Presidencia, DAPRE, al término de la reunión.

Molano y Angelino Garzón, también vocero del Gobierno, les solicitaron a los integrantes del comité que enviaran el martes pasado una aclaración de cada uno de los puntos del pliego, para tener mejor claridad sobre las implicaciones de estos.

Sin embargo, la perspectiva del lado del comité del paro es otra. "Esta reunión termina nuevamente sin acuerdo con el Gobierno Nacional, que sigue dilatando los procesos que puedan conducir a cualquier inicio de la negociación", replicó Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores.

Lo mismo aseguraron Jennifer Pedraza y Alex González, del movimiento estudiantil, quienes enfatizaron en que hay incumplimientos específicos en los acuerdos firmados con ellos en 2018.

Asimismo, Pedraza insistió en que cuando el presidente Iván Duque los citó a una primera reunión en el marco de la gran conversación nacional que instaló por las circunstancias del paro, ellos expusieron verbalmente y con mucho detalle cada una de sus exigencias.

El martes de la próxima semana habrá un nuevo encuentro entre las partes y, otra vez, no hay claridad sobre qué podría variar. No obstante, Molano sí dijo que consultaría el tema con el presidente Iván Duque, pero se sostuvo en que si no hay especificaciones del pliego, no hay mesa de negociación.

