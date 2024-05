Wadith Manzur denunció ante la Fiscalía a Olmedo López: “Miente”

" Nunca he tenido ningún tipo de relación con el Señor Olmedo López, por lo tanto, no es cierto que yo haya hecho parte del entramado del cual él es responsable”, responde Manzur a Olmedo López

El representante Wadith Manzur respondió a las acusaciones del exdirector de la UNGDR Olmedo López, quien lo implicó indirectamente en supuestas actividades ilícitas.

Según López, Manzur órdenes de un alto funcionario, insinuando una conexión que podría beneficiar a su acusador.

" Nunca he tenido ningún tipo de relación con el Señor Olmedo López, por lo tanto, no es cierto que yo haya hecho parte del entramado del cual él es responsable. (…) Tengo la plena certeza que el señor Olmedo López le miente al país, con su método pretende generar caos buscando beneficiarse y construir su principio de oportunidad y no pagar ni un solo día de cárcel”, dice el representante conservador.

Publicidad

Además, el político manifestó que interpuso una denuncia contra López por calumnia agravada en la Fiscalía General de la Nación y lamentó que “se utilicen los medios de comunicación para propagar mentiras”.

“Le he pedido a la Corte Suprema de Justicia que investigue mi conducta, y que llame al señor Olmedo López a declarar en esta investigación con el fin de esclarecer los hechos, no es lo mismo mentir ante los medios de comunicación que ante las instancias judiciales, quien mienta en esta última incurriría en el delito de falso testimonio”, dice el comunicado de 6 puntos

Publicidad

El político se muestra sereno frente a las investigaciones y dijo que confía plenamente en que la justicia esclarecerá los hechos.

"Estoy tranquilo con mis actuaciones, tanto públicas como privadas. Estoy seguro de que no se encontrará ninguna evidencia que sugiera que me he beneficiado de las supuestas órdenes que él afirma haber recibido," concluyó.

De acuerdo con López, Manzur fue uno de los beneficiados por el escándalo de los carrotanques para La Guajira.

“Este tema de los carrotanques va más allá de los vehículos. Toca a aforados. Para darte solamente un nombre, el presidente de la Comisión de Acusación, Wadith Manzur, es uno de los beneficiados de todo este proceso”, dijo Olmedo.