Xenofobia en Colombia: hablan los venezolanos

De acuerdo con Migración Colombia, hay más de 1,7 millones de venezolanos en el país y la mitad de ellos no se han regularizado. En medio de su condición de desarraigo, muchos de ellos han sufrido ataques xenofóbicos, algunos de ellos documentados a través de videos virales en redes sociales. En Mañanas BLU, tres migrantes contaron sus impresiones frente al tema.

“No considero que es un país xenófobo, sino que realmente es una situación nueva. Mucha gente que no viene a hacer cosas buenas y realmente es un peso muy grande que no se esperaba”, opinó el empresario venezolano Roberto Córdoba quien arribó hace cerca de cinco años a Colombia.

“Migramos por razones de seguridad”, agregó Córdoba.

De acuerdo con Manuel Hernández, estudiante de una maestría en negocios que arribó al país en julio de 2016, “no considero que los colombianos sean xenófobos”

“Tengo muy buenos amigos, he conocido mucha gente que nos ha tendido la mano y la verdad no puedo generalizar, pero sí he tenido situaciones”, comentó Hernández.

Maryoly Pérez, venezolana en Colombia que vive del rebusque, también se refirió al tema y aseguró que su permanencia en el país no ha sido fácil.

“Un colombiano o un venezolano, o cualquier nacionalidad, somos seres humanos. Venimos a rebuscar, a trabajar. Sí hay mucha empresa que nos ha colocado como un ‘stop’, porque no, es venezolano, pero sencillamente nosotros venimos es a trabajar”, contó la extranjera.

“Somos más los buenos que los malos”, agregó Pérez.

Escuche el cubrimiento de este tema en Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire:

