XM advierte que demanda de energía superará la capacidad de generación a finales de año

La entrada del fenómeno de El Niño y los retrasos que presentan varios proyectos de generación y transmisión de energía mantienen en alerta al sector eléctrico colombiano, que advierte sobre posibles riesgos para la confiabilidad del sistema durante los próximos meses.

Según el diagnóstico realizado por el operador del sistema eléctrico colombiano, XM, la demanda de energía superará la capacidad de generación garantizada del país durante los próximos dos años. El boletín energético, publicado el 3 de julio, destaca una brecha de 3.906 gigavatios hora al año entre 2026 y 2027.

Torre energía eléctrica. Foto: Twitter @MinMinas.

Las proyecciones de XM evidencian que el sistema eléctrico nacional enfrenta un escenario más complejo para el verano de 2026-2027. De acuerdo con el operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN), existe un 63 % de probabilidad de que el fenómeno de El Niño tenga una intensidad muy fuerte entre noviembre de 2026 y enero de 2027, situación que incrementaría las temperaturas, reduciría los aportes hídricos y elevaría el consumo de energía.

En el informe también se advierte que la demanda eléctrica del país continúa creciendo. Durante junio de 2026 aumentó 5,75 % frente al mismo mes del año anterior, alcanzando un consumo diario de 261,86 GWh, el más alto registrado en la historia reciente.



Uno de los principales factores de preocupación es el atraso en la entrada de nuevos proyectos de generación y transmisión. Mientras para este año se esperaban 4.475 megavatios (MW) adicionales, hasta el 2 de julio solo habían ingresado 331 MW, lo que, según XM, reduce la flexibilidad operativa del sistema. Además, el operador reportó que 42 proyectos del Sistema de Transmisión Nacional presentan retrasos, equivalentes al 60 % de la capacidad prevista.

Energía Foto: AFP

En el caso de la región Caribe, el informe identifica riesgos como la posibilidad de racionamientos por agotamiento de la red debido a vulnerabilidades en la infraestructura de transmisión, la incertidumbre sobre la disponibilidad de la generación mínima para cubrir la demanda y el impacto que podría tener el mantenimiento de centrales como Chivor y Guavio, especialmente si coinciden con una reducción en los aportes hídricos.

Asimismo, XM advierte que a nivel nacional durante algunos periodos del verano podría presentarse un déficit de potencia, es decir, que el sistema no cuente con la capacidad suficiente para atender la demanda máxima.

Publicidad

Cada uno de estos factores generan preocupación, por lo que desde XM consideran necesario fortalecer la infraestructura eléctrica y garantizar condiciones que permitan incorporar nuevas fuentes de generación al sistema, con el fin de mantener la confiabilidad del servicio y evitar eventuales restricciones en el suministro durante los meses de mayor impacto climático.