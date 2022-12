Yo no documento hechos para que ocupe primera página de un periódico: Jesús Abad

Jesús Abad Colorado, quien gracias a su gran trabajo y sus logros es considerado como uno de los más importantes fotógrafos de guerra en Colombia dijo cómo una persona toma la decisión de ejercer esta profesión.

Publicidad

“Yo cuando estaba estudiando periodismo defino que la manera en que quería contar la historia de mi país era desde la fotografía”, dijo.

Abad aclaró que el propósito que le da a su trabajo es reflejar lo que sucede en la guerra del país.

Publicidad

“La forma en cómo yo he trabajado en este país es una manera siempre de reclamar porque en la guerra he visto perder a los más pobres, perder la vida y la tierra, y son los hijos de los campesinos colombianos los que son reclutados para el Ejército, la guerrilla o los paramilitares”, explicó.

Publicidad

Además, añadió que para él la “guerra es de cobardes y la forma en que he tratado de documentarla es para decir: ¡basta ya, no más guerra contra la gente más pobre!”.

Muchos periodistas que se dedican a retratar hechos de guerra tienen la sensación de que si trabajo impacta en un momento determinado pero no trasciende, ante esto Abad dijo no sentirse identificado.

Publicidad

“Con mi trabajo no porque hay una característica y de pronto por eso mucha gente hoy me conoce, y es que yo no voy a documentar un hecho para que al otro día esté peleando para aparecer en la primera página de un periódico, mi ejercicio ha sido un compromiso para que esas imágenes sean parte de nuestra memoria”, concluyó.