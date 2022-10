Yo no estaba lúcido, no me acuerdo de haber aceptado cargos: John Jairo Torres

Torres aseguró en BLU Radio que no recuerda haber aceptado cargos por el delito de urbanización ilegal al construir una ciudadela sin contar con los permisos. (Vea además: Una decisión esperada, es justo: alias ‘Jhon Calzones’ tras quedar en libertad )

“No he visto un video, no he escuchado audios, no sé qué pasó en el momento en que a mí me llevan a una audiencia en la cual no estaba lúcido, ni sabía lo que estaba pasando”, dijo.

El alcalde electo de Yopal aseguró que todo se trató de un montaje.

“Tenga la plena seguridad que lo mío es un montaje, ahora escuchando lo que dicen los que estuvieron en esa audiencia, que la juez me manda a la cárcel Modelo de Bogotá porque no tengo vivienda en Bogotá, yo sí tengo un apartamento en Bogotá”, apuntó.

“Me engañaron, me enredaron, cuando yo salgo de esa famosa audiencia los policías me dicen usted va para la cárcel modelo donde están todos los presos de Colombia, imaginase en el 'shock' que yo me encontraba”, agregó.

Finalmente, Torres pidió enfáticamente que no lo ridiculicen más con el sobrenombre de ‘Calzones’.

“Yo no soy un delincuente, no tengo antecedentes, no soy un bandido como me han querido hacer ver”, finalizó.