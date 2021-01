Yo no he dicho que Miguel Uribe es corrupto: Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción

Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción, se refirió en Mañanas BLU a la columna que publicó en el portal Los Danieles ; aseguró que se ratifica en todos los puntos del escrito en el que señala que funcionarios vinculados a la campaña al la Alcaldía de Miguel Uribe Turbay, exsecretario de Gobierno de Bogotá, disfrutan de contratos millonarios en el marco de la pandemia.

"Me ratifico en todos y cada uno de los puntos de la columna por una razón elemental: la columna está debidamente documentada, tiene la evidencia necesaria. Cualquier persona que esté interesada en conocer la verdad de las cosas puede ir a la columna, ir a los hipervínculos y verificar las pruebas", declaró.

"El Gobierno nacional le entregó la administración de la subcuenta COVID, que es en donde se va a manejar una parte muy importante de los recursos de la vacuna y otros destinados a atender la pandemia, al grupo político de Miguel Uribe", agregó.

Enciso aseguró que no ha emitido ninguna acusación concreta contra Uribe Turbay.

"Yo a él (Miguel Uribe Turbay) no lo he acusado de absolutamente nada. Lo único que yo estoy intentando revelarle al país, me parece que es un asunto de interés público, es cuál es el grupo político que hoy en día está en control de la subcuenta COVID. Creo que ese es un asunto de interés nacional", sostuvo.

"No he dicho que Miguel Uribe es corrupto, jamás lo he dicho. Ni que ninguna de las personas que trabajan en la subcuenta lo es", añadió.

Según Enciso, las interpretaciones que se puedan hacer las personas, los lectores y el mismo Miguel Uribe Turbay están en su resorte.

"Uno tiene que hablar con los hechos. Yo verifiqué, pude ver lo que está publicado de las hojas de vida, de la trayectoria profesional de estas personas. No me atrevería a decir que no son personas competentes, preparadas para ocupar esas posiciones. Esa no es la discusión. Mi punto no es decir que son personas incompetentes o que no están preparados, ni que son corruptos", indicó.

"Lo que sí digo, es que algunas de estas personas han tenido un incremento importante en sus honorarios, como por ejemplo el caso de la doctora (Adriana Lucía Jiménez)" , complementó.

