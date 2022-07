“Yo no lo esperaba ni lo aspiraba”: Patricia Ariza por nombramiento como ministra de Cultura

El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro , anunció este lunes el tercer miembro de su gabinete ministerial y la primera mujer de su equipo: la poetisa y dramaturga Patricia Ariza, que será su ministra de Cultura.

Como es usual, Petro hizo el anuncio mediante un mensaje en su cuenta de Twitter en el que destacó que Ariza, de 77 años y oriunda de Vélez, en el departamento de Santander, será "un estallido de cultura en toda Colombia para la paz y la convivencia".

"Patricia Ariza, santanderena de Vélez, poeta y artista, será la nueva ministra de Cultura", escribió Petro, y añadió: "Una cultura para la identidad para dinamizar la colombianidad diversa".

En diálogo con Mañanas Blu, Ariza reconoció su sorpresa por el nombramiento y explicó cómo guiará este ministerio mientras ella esté al frente.

“Yo no lo esperaba ni lo aspiraba. Me llamó, le dice que me lo dejara pensar, lo consulté con mi grupo y mi familia, y finalmente lo acepté”, dijo Ariza; además, contó cómo ha sido su acercamiento al mundo de la política.

“Soy sobreviviente al genocidio de la UP, he estado vinculada a la política desde la cultura, desde el arte; no milito en ningún partido político, pero sí soy activista por la paz y los derechos humanos”, agregó.

Ariza destacó que, como cabeza de ese ministerio, buscará una sinergia con los demás porque “la cultura es transversal”. Asimismo, señaló que contará con varias personas jóvenes en su equipo.