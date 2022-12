En entrevista en el programa Al Punto, el presidente Iván Duque dijo que nunca ha sido “títere de nadie” y no lo será nunca. La respuesta la entregó después de que la periodista Patricia Janiot le dijera que varias veces lo han caracterizado como un “títere del expresidente Álvaro Uribe ”.

“Ahora el propio exmandatario dijo que quieren llevarlo a usted como un títere al próximo proceso electoral para que ganen ellos, decía Uribe refiriéndose al régimen chavista. A eso le están jugando, dijo Uribe ¿Qué opinión le merece que hasta el propio Uribe se refiere a usted como un títere?”, pregunto la periodista.

El primer mandatario, al responder, le pidió respeto a la periodista y dijo que él nunca ha creído en la política que se ejerza por presiones.

“Me da pena Ángela Patricia y yo, con el mayor respeto, creo que es bueno que usted también me respete a mí. Yo nunca he sido títere de nadie y nunca seré títere de nadie. Yo soy el presidente de Colombia y estoy al servicio de los colombianos. Yo nunca he creído en la política que se ejerza por presiones, aquí hemos tenido que sortear las adversidades más grandes que ha vivido este país”, respondió Duque.

El presidente terminó la respuesta insistiendo en la crisis migratoria que ha vivido el país, además de la crisis que ha traído la pandemia.

“Aquí no hay títeres de nadie. Aquí estamos enfrentando la adversidad y sacando a Colombia adelante”, puntualizó.

Escuche las declaraciones en el audio adjunto: