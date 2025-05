“Yo nunca pacté con ella para que votara que sí": Benedetti sobre polémica con gobernadora del Valle

Este lunes el ministro del Interior, Armando Benedetti, intentó contener la polémica que hay con la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, a quien “acusó de traicionar al Ejecutivo” durante el hundimiento de la consulta popular.

Muy a pesar de la seria advertencia que lanzó el presidente Gustavo Petro a los trabajadores vallecaucanos, a quienes les dijo que será una “lástima” que se “queden sin gobernadora”, Benedetti aseguró que no habrá ninguna represalia contra esta mandataria, porque nunca llegó a ningún acuerdo con ella para obtener una votación positiva.

Es más, Benedetti insistió que el polémico chat en el que él le sugiere al ministro de Hacienda “pararle todo” a la gobernadora del Valle fue sacado de contexto, pues según él, la conversación era de otro tema, del que, no obstante, prefirió no entregar detalles.

"Yo nunca pacté con ella para que votara que sí a cambio de algo, por lo tanto, no podía dejar de darle algo si hubiera votado que no. Ese chat, eso que sale ahí, es parte de algo que yo venía hablando. Luego, no tiene que ver con lo que la gente cree, pero no me voy a poner a explicar eso", dijo.

El ministro del Interior aseguró que este martes se unirá a los diálogos que habrá en el Congreso, donde iniciará la discusión de la reforma laboral que fue revivida la semana pasada tras el hundimiento de la consulta popular. Eso sí, manifestó que no sabe qué pasará ni cuál será el futuro de esto, porque hasta el momento solo ha habido "perrateo" en el Senado hacia el Gobierno.

"Es difícil de saber, porque al Gobierno lo han perrateado, porque en la Comisión Séptima unas personas que no son ponentes firmaron la ponencia negativa, negando así que hubiera debate, que hubiera una confrontación de ideas y de argumentos", manifestó.

"Después viene la consulta y hacen una cosa de malandrines para que no existan los votos en favor del sí, luego uno no entiende. ¿Cómo puede confiar en el congreso? Aún así, mañana (martes) vamos a asistir a las 10:00 de la mañana, porque estamos citados los ministros", añadió.

Cuestionamiento a trinos de Petro

“Lástima que el mundo laboral vallecaucano se quede sin gobernadora”, trinó el presidente Gustavo Petro y, de inmediato, el comentario generó cuestionamientos desde varios sectores.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, habló con Blu Radio sobre el ataque con un artefacto explosivo en Cali y, en ese contexto, se refirió al roce entre el mandatario colombiano y la gobernadora:

“Una pelea o una diferencia entre dos personas no tiene por qué afectar el bienestar de tres millones de personas. Nosotros seguimos trabajando en los temas que venimos adelantando, tanto con el Gobierno Nacional como con la Gobernación del Valle, y no veo por qué, y espero que no, se vaya a ver afectado en nada. Porque, sobre todo en este momento, lo que más necesitamos es, primero, seguridad".

La gobernadora, por su parte, también respondió a Petro, diciéndole que los derechos de los trabajadores no son una lucha exclusiva suya; han sido una lucha de ella también.