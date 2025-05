Benedetti confirma chat con presidente Gustavo Petro preguntando por convocatoria a huelga general

Durante el debate en el Senado que hundió la consulta popular del gobierno de Gustavo Petro, una foto que publicaron medios como Semana y El Espectador, evidenció la conversación que sostenía el ministro Armando Benedetti con el presidente que está en China.

Un chat que esta mañana el propio ministro Benedetti confirmó que sí ocurrió en entrevista con Blu Radio. “¿Quién convoca la huelga general?”, le preguntó el ministro a Petro justo en el momento en que se hundía la iniciativa en el Senado.

El ministro negó en Mañanas Blu con Néstor Morales que el Gobierno esté organizando una huelga general y aseguró que su comentario fue una confusión de términos porque él se refería era a las manifestaciones en general.

"Yo lo que quería era que no me pusieran la responsabilidad de Barranquilla”, señaló, en referencia al cabildo abierto que se realizará en esa ciudad. Según el ministro, el mensaje al presidente se refería a las manifestaciones programadas, no a un paro nacional.

“Yo no soy sindicalista. Me confundí con el término ‘huelga’. Estoy hablando de manifestaciones como las que se han hecho con carnaval, alegría y paz”, reiteró.

Presidente Gustavo Petro en un consejo de ministros Foto: Presidencia - Joel González

Sin embargo, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, también planteó una 'huelga general'. Ante esto, Benedetti respondió que no coordina con otros ministros y que su foco está en eventos como el de Barranquilla.

Publicidad

Al ser preguntado directamente si ha hablado con el presidente sobre una huelga general para Colombia, Benedetti respondió tajantemente: "No, es que eso no lo decidimos nosotros, o sea, el presidente no decide sobre una huelga".

El ministro también defendió la reciente alocución del presidente Petro, en la que pidió a las Fuerzas Militares no usar las armas contra el pueblo. Según Benedetti, el mensaje buscaba evitar que se repitan errores del pasado, como durante el estallido social de 2021. “Todas las manifestaciones por la consulta, por la reforma laboral, han sido pacíficas. Lo que dijo el presidente es que no debe haber violencia contra el pueblo”, concluyó.

Publicidad

Escuche la entrevista aquí: