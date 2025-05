Benedetti sostiene que hubo fraude en consulta popular: “Cerraron votación como malandrines”

En medio de un ambiente de alta tensión política, el ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció públicamente un presunto fraude en la plenaria del Senado durante la votación de la consulta popular promovida por el Gobierno. En entrevista con Mañanas Blu, el funcionario sostuvo que la votación fue cerrada de manera irregular cuando se aproximaba una mayoría a favor del "sí".

“La cerraron como malandrines”, sentenció Benedetti, visiblemente molesto por lo ocurrido.

El episodio se produjo el pasado martes en el Senado, cuando se debatía la consulta sobre la reforma laboral, proyecto emblemático del gobierno de Gustavo Petro. Según el relato del ministro, varios congresistas estaban ingresando al recinto para apoyar la iniciativa, pero el presidente de la sesión, Efraín Cepeda, habría ordenado el cierre del registro de votación apenas se alcanzó una leve ventaja del “no”.

“Nunca antes en la historia del Congreso, si hay un senador en el recinto, lo dejan votar. Sea lo que sea, siempre lo han dejado”, expresó Benedetti, añadiendo que hay precedentes que refuerzan esa costumbre parlamentaria.

Edgar Díaz y la polémica por la aclaración del voto

Uno de los puntos más controvertidos fue la actuación del senador Edgar Díaz, quien, según el ministro, votó inicialmente “sí” a la consulta pero después, tras cerrarse la votación, aclaró que su voto era por el “no”. Esta modificación fue aceptada por el secretario del Senado, situación que Benedetti calificó de ilegal.

“El problema es que la aclaración está después de haberse cerrado la votación, y eso es fraude”, afirmó, comparando el acto con un ciudadano que pretende cambiar su voto tras el cierre de urnas en una elección.Benedetti subrayó que hay grabaciones de varios ángulos —hasta ocho videos revisados por él mismo— que muestran al secretario “cantando” el voto modificado, lo cual, insiste, desvirtúa la legalidad del procedimiento.

La ley de bancadas y el dilema de los ausentes

Durante la discusión, Benedetti también se refirió a la inasistencia de varios senadores clave que, según él, se habrían retirado del recinto para evitar romper la ley de bancadas.

“Habían seis personas que no se acercaron a votar. ¿Por qué no se acercaron? Porque no estaban de acuerdo con la ley de bancada”, explicó.

Entre los nombres mencionados están Ana María Castañeda, Temístocles Ortega y Didier Lobo, integrantes de Cambio Radical que, según el ministro, tenían intención de votar a favor del Gobierno, aun sabiendo que podrían ser sancionados por su partido.

“Yo siempre tuve como seis [senadores] que se querían inmolar por la consulta. Cuando van entrando al recinto, el señor Cepeda se da cuenta y cierra la votación”, relató.

Reforma laboral: el nuevo frente de batalla

Más allá del escándalo en el Senado, Benedetti confirmó que el Gobierno insistirá en sacar adelante la reforma laboral. A raíz de la controversia, la apelación para revivir el trámite de la reforma fue aceptada, lo que abre una nueva ruta legislativa.

“Estamos dispuestos a trabajar con ese proyecto de la reforma laboral y estamos en eso”, dijo Benedetti, quien aseguró que la parlamentaria Angélica Lozano, presidenta de la Comisión Cuarta, ya presentó un cronograma acelerado para avanzar en las próximas semanas. El ministro añadió que, si bien el tiempo es limitado —quedan solo seis semanas de legislatura—, el Gobierno está preparado para trabajar de lunes a sábado si es necesario.

¿Se desactiva la consulta popular?

La consulta popular fue una de las apuestas estratégicas del presidente Petro para reactivar sus reformas sociales. Sin embargo, el revés legislativo ha puesto en duda su viabilidad. Cuando se le preguntó si el Gobierno retiraría la propuesta en caso de que se apruebe la reforma por vía ordinaria, Benedetti fue tajante: “Yo siempre he dicho que la consulta va sí o sí. Lo que sucedió ayer denota un atropello contra los derechos laborales de la clase obrera y contra unas mayorías dentro del Congreso”.

Aclaración sobre el supuesto altercado con el secretario del Senado

Finalmente, Benedetti desmintió rotundamente haber intentado agredir físicamente al secretario del Senado, como algunos rumores sugirieron tras viralizarse imágenes suyas golpeando la mesa.

“Juro por mis hijos que no iba a agredir a nadie. Yo le estoy pegando a la mesa, como se ve en las imágenes”, aclaró.