Esto le dijo Jota Pe Hernández a Benedetti para que se calmara al caerse consulta popular

Una de las imágenes que marcó el hundimiento de la consulta popular en el Senado de la República fue la reacción furiosa de Armando Benedetti, ministro de Interior, quien afirmó que se comportó de esa manera por un supuesto fraude que realizó el secretario de la plenaria, Diego González, durante el conteo de votos.

Las imágenes evidencian cómo el ministro estaba desencajado y algunos senadores tuvieron que intervenir para evitar que pasara a mayores. Uno de ellos fue el congresista Jota Pe Hernández, quien reveló en Recap Blu lo que le dijo a Benedetti para que reaccionara y se calmara ante lo que fue un golpe para el Gobierno de Gustavo Petro.

"Armando Benedetti se enfurece porque, según él, se estaba cometiendo un fraude, cuando no es así. Yo creo que fue la impotencia y el desespero de una derrota que ellos no esperaban. Entonces le da unos puños a la mesa donde el secretario está sentado y yo veo que está alterado, pasando los límites, lo tomo por detrás y le digo fuerte: 'Benedetti, usted es el ministro del Interior, reaccione'. Eso se lo digo varias veces hasta que me voltea a mirar y recapacita", relató Hernández en Blu Radio.

Debate de consulta popular // Foto: AFP

Asimismo, el senador reconoció que si los congresistas María José Pizarro y Germán Blanco no se interponen entre Benedetti y González, "este hombre pudo haberle pegado al secretario general del Senado".



¿Hubo irregularidades en la votación?

Como se ha visto en diferentes videos, Jota Pe Hernández estaba muy cerca del secretario durante el conteo de los votos de los senadores que terminó 49-47. Por eso, afirmó que no hubo "fraude" como manifestaron partidarios del Gobierno.

De hecho, señaló que fue evidente cómo se marcó en el papel de la discordia del secretario González los últimos votos de Andrés Guerra y Edgar Díaz, los cuales eran por el "No", y negó algún tipo de tachón como señaló el ministro Benedetti.

Hernández también dijo que en las próximas dará a conocer nuevos videos en donde se verá que no hubo irregularidades en la votación que terminó con la caída de la consulta popular, pero con el regreso del debate de la reforma laboral.

"No hay ninguna posibilidad que el voto de ellos se haya manipulado o volteado. Ellos lo votaron de manera manual y es lo que aparece en esa hoja", concluyó el senador, quien también afirmó que sí es posible que esta reforma prospere en el debate.