Zika puede ser causal de aborto legal si representa riesgo para madres: MinSalud

El jefe de la cartera de salud aseguró que el Gobierno tiene la obligación de transmitir información a la población y eso incluye “informar sobre las tres causales de aborto legales, una de ellas es que esté en riesgo la salud de la mujer, y dentro de ese causal está la salud mental que si el médico considera se puede ver afectada, la mamá puede tomar la decisión de terminar con el embarazo”. (Lea también: En el Valle confirman 60 personas con zika, 3 mujeres embarazadas ).



Agregó que la microcefalia en el feto no podría ser considerada como causal de aborto “en la gran mayoría de los casos pues no hay inviabilidad del feto”.



Sobre la posible relación con la microcefalia, el ministro dijo que se encuentran realizando estudios para determinar si el zika puede ser causal de esta condición pues “la incidencia observada en Brasil es que por cada 100 mil nacimientos, 100 tiene microcefalia y eso viene con unos factores asociados con regiones que tienen pobreza endémica y de desnutrición.



En cuanto a la posibilidad de que el Zika se transmita sexualmente, Gaviria afirmó que “no hay evidencia en este momento, por eso actualmente, ese tema se puede negar porque no pruebas que lo confirmen”.



Advirtió que el Gobierno Nacional espera que en Colombia se tenga un reporte de más de 1.000 personas con el síndrome de Guillain-Barré relacionados con el virus del Zika.



“La asociación entre Guillain-Barré y Zika es espacial, la ciencia médica no conoce los mecanismos, la tasa que hoy en día se está hablando es 2,3 casos de Guillain-Barre por cada 1.000 afectados por Zika, esos son bastantes porque en Colombia estamos esperando 650.000 casos de Zika durante la epidemia, entonces al hacer la multiplicación el número da como 1.512”, reveló el ministro.



Gaviria agregó que la mortalidad asociada al Guillain-Barré es del 4% y es incapacitante, por lo que advirtió una “explosión” de casos del síndrome asociados al Zika.