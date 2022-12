Zona 4: Cumaribo, donde el enfermero de la guerra ve posible el fin del conflicto

El enfermero le contó a Blu Radio una de sus más recordadas y dolorosas experiencias.

“Las Farc le hizo un hostigamiento al Ejército y trajimos muchos heridos entre esos, un muchacho que una esquirla le destapó el cerebro, y recuerdo que él me decía: “páseme un papel que yo quiero escribirle una carta a mi novia y a mi mamá porque yo de esto ya no me salvo””.

Sánchez ve con ojos de esperanza el fin del conflicto y la guerra entre compatriotas.

Habitantes de Cumaribo piden al Gobierno mayor inversión social en la zona

Los Habitantes del municipio de Cumaribo, en Vichada, no ven con buenos ojos estar dentro de las zonas de concentración transitorias de las Farc sino hay inversión social del Gobierno nacional.