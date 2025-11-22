Colapso en Bogotá por las fuertes lluvias: Noticias de la Mañana, 22 de noviembre de 2025

Este sábado, 22 de noviembre de 2025, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:
- Bogotá vivió un escenario caótico por las fuertes lluvias que se presentaron el pasado viernes, 21 de octubre.
- El alcalde encargado de Bucaramanga Javier Sarmiento advirtió que no cederá ante los delincuentes que buscan sembrar el miedo y afectar el turismo durante el fin de año.
- Asofondos le solicitó a la Corte que se considere modular los efectos de un eventual fallo de inaccequibilidad de la reforma pensional.
- La Misión de Observación Electoral advirtió que, hasta el 8 de noviembre, se han presentado más de 350 hechos de violencia contra líderes políticos.
- María Fernanda Quiñones, presidenta de la Cámara de Comercio Electrónico, habló de las compras masivas que se realizan en el mercado digital con el Black Friday.
- La Universidad del Atlántico completa tres semanas de paro por presuntas irregularidades en la elección de Leyton Daniel Barrios Torres como rector.
- María Elvira Tamayo, gerente de Impacto Colombia, dio detalles del Foro Impacto en Colombia, que busca mostrar que se pueden hacer negocios con un impacto social y ambiental sostenible.
