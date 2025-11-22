Colapso en Bogotá por las fuertes lluvias: Noticias de la Mañana, 22 de noviembre de 2025

Este sábado, 22 de noviembre de 2025, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:



Bogotá vivió un escenario caótico por las fuertes lluvias que se presentaron el pasado viernes, 21 de octubre.

que se presentaron el pasado viernes, 21 de octubre. El alcalde encargado de Bucaramanga Javier Sarmiento advirtió que no cederá ante los delincuentes que buscan sembrar el miedo y afectar el turismo durante el fin de año.

que buscan sembrar el miedo y afectar el turismo durante el fin de año. Asofondos le solicitó a la Corte que se considere modular los efectos de un eventual fallo de inaccequibilidad de la reforma pensional .

. La Misión de Observación Electoral advirtió que, hasta el 8 de noviembre, se han presentado más de 350 hechos de violencia contra líderes políticos .

. María Fernanda Quiñones, presidenta de la Cámara de Comercio Electrónico , habló de las compras masivas que se realizan en el mercado digital con el Black Friday.

, habló de las compras masivas que se realizan en el mercado digital con el Black Friday. La Universidad del Atlántico completa tres semanas de paro por presuntas irregularidades en la elección de Leyton Daniel Barrios Torres como rector.

por presuntas irregularidades en la elección de Leyton Daniel Barrios Torres como rector. María Elvira Tamayo, gerente de Impacto Colombia, dio detalles del Foro Impacto en Colombia, que busca mostrar que se pueden hacer negocios con un impacto social y ambiental sostenible.

Escuche el programa completo aquí: