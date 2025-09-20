Continúa la congestión en la vía al Llano: Noticias de la Mañana, 20 de septiembre de 2025

Actualizado: 20 de sept, 2025
Este sábado, 20 de septiembre de 2025, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:
- La vía al Llano dio inicio al paso alternado para vehículos particulares y de transporte público.
- El Presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, envió las actas de las sesiones extra de la Reforma Pensional a la Corte Constitucional, quien determinará si se subsanó o no el vicio de trámite de ley que se había presentado.
- Tras la primera sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), las víctimas presentaron dos apelaciones contra la decisión.
- Un patrullero de la policía fue asesinado en Puerto Tejada, en el departamento del Cauca.
- El ministro de Hacienda, Germán Avila, asumirá las funciones presidenciales debido al viaje que el presidente Petro realizará a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.
- Agencias internacionales registraron un ciberataque que ha producido múltiples retrasos en los principales aeropuertos de Europa.
- Un nuevo ataque a una embarcación con droga, en el Caribe, dejó tres personas fallecidas.
Escuche el programa completo aquí: