En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Vía al Llano
Caos en La Mesa
Bruce Mac Master - Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Continúa la congestión en la vía al Llano: Noticias de la Mañana, 20 de septiembre de 2025

En Noticias de la Mañana del sábado, 20 de septiembre de 2025. Conozca los hechos que son noticia en Colombia y el mundo con el servicio informativo de Blu Radio.

Blu Radio referencia - Micrófono de Blu Radio - Cabina de Blu Radio
Blu Radio referencia
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de sept, 2025

Este sábado, 20 de septiembre de 2025, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:

  • La vía al Llano dio inicio al paso alternado para vehículos particulares y de transporte público.
  • El Presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, envió las actas de las sesiones extra de la Reforma Pensional a la Corte Constitucional, quien determinará si se subsanó o no el vicio de trámite de ley que se había presentado.
  • Tras la primera sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), las víctimas presentaron dos apelaciones contra la decisión.
  • Un patrullero de la policía fue asesinado en Puerto Tejada, en el departamento del Cauca.
  • El ministro de Hacienda, Germán Avila, asumirá las funciones presidenciales debido al viaje que el presidente Petro realizará a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.
  • Agencias internacionales registraron un ciberataque que ha producido múltiples retrasos en los principales aeropuertos de Europa.
  • Un nuevo ataque a una embarcación con droga, en el Caribe, dejó tres personas fallecidas.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad