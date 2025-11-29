Crisis en los vuelos A320 en el mundo: Noticias de la Mañana, 29 de noviembre de 2025

Este sábado, 29 de noviembre de 2025, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:



La artista británica Dua Lipa se presentó en el Estadio El Campín de Bogotá y sorprendió a sus fans cantando 'Antología' de Shakira.

La compañía Airbus anunció que su flota de aviones A320 tenían una falla de software, lo que afectó a varios vuelos alrededor del mundo

El excanciller Álvaro Leyva será imputado por el caso de licitación de pasaportes Thomas Greg & Sons.

El exgerente de la campaña Petro Presidente Ricardo Roa presentó una tutela ante el Consejo Nacional Electoral y le fue negada.

El CNE denuncia que se están presentando ataques contra los magistrados posterior a la decisión con respecto a la campaña Petro Presidente 2022.

El coronel Andrés Felipe Otero Acero, director de operaciones de la Navegación Aérea de la Aerocivil, habló sobre la decisión de Avianca de dejar en tierra varios de sus aviones tras la alerta de Airbus por una falla en su software.

La Selección Colombia Femenina empató ante Bolivia en la Liga de las Naciones 1 - 1 en la ciudad de La Paz.

