Entrega de rehenes por parte de Hamás: Noticias de la Mañana, 13 de octubre de 2025

Ya se cumplieron varios días desde el cese al fuego entre Israel y Hamás . El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Israel.

La general Susana Blanco, directora de la Policía de Tránsito, habló sobre la movilidad en este lunes festivo en las principales vías del país.

Hamás liberó a los secuestrados que tenía, entre ellos el colombo-israelí que se encontró ya con su esposa.

El historiador y analista político Yoel Schvartz se refirió al futuro del acuerdo en Gaza entre Palestina e Israel.

