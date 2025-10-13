En vivo
Liberación de rehenes en Israel
Costa Rica
Entrega de rehenes por parte de Hamás: Noticias de la Mañana, 13 de octubre de 2025

En Noticias de la Mañana del lunes festivo 13 de octubre de 2025. Conozca los hechos que son noticia en Colombia y el mundo con el servicio informativo de Blu Radio.

Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de oct, 2025

Este lunes, 13 de octubre de 2025, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:

  • Ya se cumplieron varios días desde el cese al fuego entre Israel y Hamás. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Israel.
  • La general Susana Blanco, directora de la Policía de Tránsito, habló sobre la movilidad en este lunes festivo en las principales vías del país.
  • Hamás liberó a los secuestrados que tenía, entre ellos el colombo-israelí que se encontró ya con su esposa.
  • El historiador y analista político Yoel Schvartz se refirió al futuro del acuerdo en Gaza entre Palestina e Israel.

Escuche el programa completo aquí:

