Gobierno pidió extradición de Carlos Ramón González: Noticias de la Mañana, 16 de agosto de 2025

En Noticias de la Mañana del sábado, 16 de agosto de 2025. Conozca los hechos que son noticia en Colombia y el mundo con el servicio informativo de Blu Radio.

BLU Radio. Micrófonos de BLU Radio // Foto: BLU Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 16, 2025 07:33 a. m.

Este sábado, 16 de agosto de 2025, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:

  • El Gobierno Nacional solicitó la extradición a Colombia de Carlos Ramón González.
  • Petro manifiesta su apoyo a Juliana Guerrero, quien es la nueva viceministra de la Igualdad de Colombia.
  • El expresidente Álvaro Uribe Vélez da su apoyo a Juan Carlos Pinzón para posible precandidatura presidencial del Centro Democrático.
  • Se conocen detalles de la reunión de Donald Trump con Vladimir Putin y el acercamiento entre Trump y Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania.
  • Se registraron dos asesinatos por sicariato en la ciudad de Bucaramanga en la noche del 15 de agosto de 2025.
  • Se conocen detalles sobre el plan Éxodo que se adelanta en el país por las ferias y fiestas que se llevarán a cabo en el puente festivo del 16 al 18 de agosto de 2025.

Escuche el programa completo aquí:

