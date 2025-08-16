Gobierno pidió extradición de Carlos Ramón González: Noticias de la Mañana, 16 de agosto de 2025

Este sábado, 16 de agosto de 2025, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:



El Gobierno Nacional solicitó la extradición a Colombia de Carlos Ramón González .

Petro manifiesta su apoyo a Juliana Guerrero, quien es la nueva viceministra de la Igualdad de Colombia.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez da su apoyo a Juan Carlos Pinzón para posible precandidatura presidencial del Centro Democrático.

Se conocen detalles de la reunión de Donald Trump con Vladimir Putin y el acercamiento entre Trump y Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania.

Se registraron dos asesinatos por sicariato en la ciudad de Bucaramanga en la noche del 15 de agosto de 2025.

Se conocen detalles sobre el plan Éxodo que se adelanta en el país por las ferias y fiestas que se llevarán a cabo en el puente festivo del 16 al 18 de agosto de 2025.

