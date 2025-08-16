Gobierno pidió extradición de Carlos Ramón González: Noticias de la Mañana, 16 de agosto de 2025

Actualizado: agosto 16, 2025 07:33 a. m.
Este sábado, 16 de agosto de 2025, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:
- El Gobierno Nacional solicitó la extradición a Colombia de Carlos Ramón González.
- Petro manifiesta su apoyo a Juliana Guerrero, quien es la nueva viceministra de la Igualdad de Colombia.
- El expresidente Álvaro Uribe Vélez da su apoyo a Juan Carlos Pinzón para posible precandidatura presidencial del Centro Democrático.
- Se conocen detalles de la reunión de Donald Trump con Vladimir Putin y el acercamiento entre Trump y Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania.
- Se registraron dos asesinatos por sicariato en la ciudad de Bucaramanga en la noche del 15 de agosto de 2025.
- Se conocen detalles sobre el plan Éxodo que se adelanta en el país por las ferias y fiestas que se llevarán a cabo en el puente festivo del 16 al 18 de agosto de 2025.
Escuche el programa completo aquí: