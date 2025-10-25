En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Lista Clinton
Nequi y Bancolombia
Trump contra Petro
Asamblea Constituyente

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Impactos de la inclusión de Petro en lista Clinton: Noticias de la Mañana, 25 de octubre de 2025

En Noticias de la Mañana del sábado, 25 de octubre de 2025. Conozca los hechos que son noticia en Colombia y el mundo con el servicio informativo de Blu Radio.

Blu Radio referencia - Micrófono de Blu Radio - Cabina de Blu Radio
Blu Radio referencia
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de oct, 2025

Este sábado, 25 de octubre de 2025, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:

  • La artista barranquillera Shakira se presentará este fin de semana en la ciudad de Cali.
  • Las vías que se encuentran en inmediaciones al Estadio Pascual Guerrero, en Cali, estarán cerradas por el concierto de Shakira.
  • La lista Clinton incluyó al presidente de la República Gustavo Petro y a algunos de sus allegados, incluida su esposa, su hijo Nicolás y el ministro de Interior, Armando Benedetti.
  • En las últimas horas fue capturado alias 'El Caleño', quien habría sido el encargado de llamar al menor de edad que disparó contra el senador Miguel Uribe Turbay.
  • El presidente de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez informó que el Alto Tribunal espera reanudar el análisis de la reforma pensional en un plazo máximo de dos semanas.
  • Luis Felipe Vega, doctor en ciencias políticas y experto en problemas políticos, habló acerca de las implicaciones de que Petro esté en la lista Clinton.
  • El Ministerio de Minas y Energía oficializó los nuevos precios de los combustibles en todo el país.
  • Juan Pablo Vega, cantautor colombiano, habló acerca del lanzamiento de su nuevo álbum.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad