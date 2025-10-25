Impactos de la inclusión de Petro en lista Clinton: Noticias de la Mañana, 25 de octubre de 2025

Actualizado: 25 de oct, 2025
Este sábado, 25 de octubre de 2025, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:
- La artista barranquillera Shakira se presentará este fin de semana en la ciudad de Cali.
- Las vías que se encuentran en inmediaciones al Estadio Pascual Guerrero, en Cali, estarán cerradas por el concierto de Shakira.
- La lista Clinton incluyó al presidente de la República Gustavo Petro y a algunos de sus allegados, incluida su esposa, su hijo Nicolás y el ministro de Interior, Armando Benedetti.
- En las últimas horas fue capturado alias 'El Caleño', quien habría sido el encargado de llamar al menor de edad que disparó contra el senador Miguel Uribe Turbay.
- El presidente de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez informó que el Alto Tribunal espera reanudar el análisis de la reforma pensional en un plazo máximo de dos semanas.
- Luis Felipe Vega, doctor en ciencias políticas y experto en problemas políticos, habló acerca de las implicaciones de que Petro esté en la lista Clinton.
- El Ministerio de Minas y Energía oficializó los nuevos precios de los combustibles en todo el país.
- Juan Pablo Vega, cantautor colombiano, habló acerca del lanzamiento de su nuevo álbum.
Escuche el programa completo aquí: