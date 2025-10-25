Impactos de la inclusión de Petro en lista Clinton: Noticias de la Mañana, 25 de octubre de 2025

Este sábado, 25 de octubre de 2025, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:



La artista barranquillera Shakira se presentará este fin de semana en la ciudad de Cali .

. Las vías que se encuentran en inmediaciones al Estadio Pascual Guerrero, en Cali, estarán cerradas por el concierto de Shakira .

. La lista Clinton incluyó al presidente de la República Gustavo Petro y a algunos de sus allegados, incluida su esposa, su hijo Nicolás y el ministro de Interior, Armando Benedetti.

y a algunos de sus allegados, incluida su esposa, su hijo Nicolás y el ministro de Interior, Armando Benedetti. En las últimas horas fue capturado alias 'El Caleño' , quien habría sido el encargado de llamar al menor de edad que disparó contra el senador Miguel Uribe Turbay.

, quien habría sido el encargado de llamar al menor de edad que disparó contra el senador Miguel Uribe Turbay. El presidente de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez informó que el Alto Tribunal espera reanudar el análisis de la reforma pensional en un plazo máximo de dos semanas.

en un plazo máximo de dos semanas. Luis Felipe Vega, doctor en ciencias políticas y experto en problemas políticos , habló acerca de las implicaciones de que Petro esté en la lista Clinton.

, habló acerca de las implicaciones de que Petro esté en la lista Clinton. El Ministerio de Minas y Energía oficializó los nuevos precios de los combustibles en todo el país .

. Juan Pablo Vega, cantautor colombiano, habló acerca del lanzamiento de su nuevo álbum.

Escuche el programa completo aquí: