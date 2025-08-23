Judicializados Implicados en ataque terrorista en Cali: Noticias de la Mañana, 23 de agosto de 2025

Este sábado, 23 de agosto de 2025, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:



Jhon Tovar, Presidente de la Junta de Acción Comunal de Villa Colombia, en Cali , dio detalles de lo que está sucediendo en la zona posterior al ataque terrorista ocurrido el jueves, 21 de agosto de 2025.

Los presuntos responsables del traslado de los carros boma con los que se realizó el ataque terrorista en Cali, ya fueron presentados ante un juez de control de garantías.

El Ministerio de Defensa ya se manifestó respecto al ataque en Amalfi , en Antioquia, asegurando que ya hay operaciones constantes y las operaciones de seguridad en la zona.

El Ministerio de Defensa ya se manifestó respecto al ataque en Amalfi, en Antioquia, asegurando que ya hay operaciones constantes y las operaciones de seguridad en la zona. Miguel Uribe Londoño será el quinto precandidato del Centro Democrático, tomando las banderas de su hijo.

Iván Cepeda, senador de la República, será precandidato por el Pacto histórico. Su precandidatura la realizó presentándose públicamente.

