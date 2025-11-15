Nuevas alteraciones al orden público en Colombia: Noticias de la Mañana, 15 de noviembre de 2025

Este sábado, 15 de noviembre de 2025, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:



En las últimas horas se registró el secuestro de un soldado profesional por disidentes de las Farc en el departamento del Cauca.

en el departamento del Cauca. En Arauca, 9 disidentes de Iván Mordisco fueron abatidos en operativos de las Fuerzas Armadas.

de las Fuerzas Armadas. Ricardo González, segundo implicado en el asesinato del joven estudiante Jaime Esteban Moreno, fue enviado a prisión .

. Los aranceles al café colombiano fueron retirados por parte de Estados Unidos.

por parte de Estados Unidos. Las compañías telefónicas Tigo y Movistar se fusionaron tras el aval de la Superintendencia de Industria y Comercio.

tras el aval de la Superintendencia de Industria y Comercio. La Selección Colombia se enfrentará a Nueva Zelanda en un partido amistoso en la previa al Mundial 2026.

en un partido amistoso en la previa al Mundial 2026. Orlando Barbosa, presidente de la Veeduría de la Vía al Llano, se pronunció sobre cómo está la movilidad y qué está pasando en el corredor vial.

