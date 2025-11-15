Nuevas alteraciones al orden público en Colombia: Noticias de la Mañana, 15 de noviembre de 2025

Este sábado, 15 de noviembre de 2025, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:
- En las últimas horas se registró el secuestro de un soldado profesional por disidentes de las Farc en el departamento del Cauca.
- En Arauca, 9 disidentes de Iván Mordisco fueron abatidos en operativos de las Fuerzas Armadas.
- Ricardo González, segundo implicado en el asesinato del joven estudiante Jaime Esteban Moreno, fue enviado a prisión.
- Los aranceles al café colombiano fueron retirados por parte de Estados Unidos.
- Las compañías telefónicas Tigo y Movistar se fusionaron tras el aval de la Superintendencia de Industria y Comercio.
- La Selección Colombia se enfrentará a Nueva Zelanda en un partido amistoso en la previa al Mundial 2026.
- Orlando Barbosa, presidente de la Veeduría de la Vía al Llano, se pronunció sobre cómo está la movilidad y qué está pasando en el corredor vial.
Escuche el programa completo aquí: