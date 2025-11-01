¿Se mantienen las manifestaciones en Bogotá? Noticias de la Mañana, 1 de noviembre de 2025

Actualizado: 1 de nov, 2025
Este sábado, 1 de noviembre de 2025, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:
- Shakira se presentará hoy en Bogotá, en el Vive Claro Distrito Cultural, a partir de las 9:00 p. m..
- El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por un año la prorroga de la misión de la verificación en Colombia, pero excluyó dos funciones claves de su mandato.
- Se mantienen las tensiones en Bogotá debido a las restricciones interpuestas por la Alcaldía Mayor a los motociclistas.
- Se está construyendo una alianza entre partidos debido a la reunión que sostuvieron los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria.
- El desempleo alcanzó un mínimo histórico que no se veía desde 2001, siendo 8,2 % la cifra para el mes de septiembre.
- Rodolfo Correa, expresidente de ACOPI y rector de la Escuela de Inteligencia Aplicada, dio detalles del uso de la inteligencia artificial en la educación.
Escuche el programa completo aquí: