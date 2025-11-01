En vivo
¿Se mantienen las manifestaciones en Bogotá? Noticias de la Mañana, 1 de noviembre de 2025

En Noticias de la Mañana del sábado, 1 de noviembre de 2025. Conozca los hechos que son noticia en Colombia y el mundo con el servicio informativo de Blu Radio.

Este sábado, 1 de noviembre de 2025, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:

  • Shakira se presentará hoy en Bogotá, en el Vive Claro Distrito Cultural, a partir de las 9:00 p. m..
  • El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por un año la prorroga de la misión de la verificación en Colombia, pero excluyó dos funciones claves de su mandato.
  • Se mantienen las tensiones en Bogotá debido a las restricciones interpuestas por la Alcaldía Mayor a los motociclistas.
  • Se está construyendo una alianza entre partidos debido a la reunión que sostuvieron los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria.
  • El desempleo alcanzó un mínimo histórico que no se veía desde 2001, siendo 8,2 % la cifra para el mes de septiembre.
  • Rodolfo Correa, expresidente de ACOPI y rector de la Escuela de Inteligencia Aplicada, dio detalles del uso de la inteligencia artificial en la educación.

Escuche el programa completo aquí:

