¿Se mantienen las manifestaciones en Bogotá? Noticias de la Mañana, 1 de noviembre de 2025

Este sábado, 1 de noviembre de 2025, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:



Shakira se presentará hoy en Bogotá , en el Vive Claro Distrito Cultural, a partir de las 9:00 p. m..

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por un año la prorroga de la misión de la verificación en Colombia, pero excluyó dos funciones claves de su mandato.

Se mantienen las tensiones en Bogotá debido a las restricciones interpuestas por la Alcaldía Mayor a los motociclistas.

Se está construyendo una alianza entre partidos debido a la reunión que sostuvieron los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria.

El desempleo alcanzó un mínimo histórico que no se veía desde 2001, siendo 8,2 % la cifra para el mes de septiembre.

Rodolfo Correa, expresidente de ACOPI y rector de la Escuela de Inteligencia Aplicada, dio detalles del uso de la inteligencia artificial en la educación.

