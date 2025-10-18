En vivo
Tensión por ataques con flechas a policías en Bogotá: Noticias de la Mañana, 18 de octubre de 2025

En Noticias de la Mañana del sábado, 18 de octubre de 2025. Conozca los hechos que son noticia en Colombia y el mundo con el servicio informativo de Blu Radio.

Redacción BLU Radio
|
18 de oct, 2025

Este sábado, 18 de octubre de 2025, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:

  • Se registró caos en la movilidad en Bogotá debido al concierto de David Guetta en el coliseo MedPlus, en la autopista Medellín.
  • Se espera un alto flujo vehicular por los eventos que se realizarán en el coliseo MedPlus y en el Movistar Arena y la capital contará con la presencia de agentes de tránsito y grupos de guías para atender el tráfico.
  • Cuatro policías resultaron heridos por ataques con flechas cerca de la Embajada de los estados Unidos en Bogotá.
  • El presidente de la república anunció la salida del general Carlos Triana, director de la Policía Nacional en una alocución presidencial.
  • El presidente Petro insistió en que se deben integrar las fuerzas colombianas y venezolanas en medio de la tensión del vecino país con Estados Unidos y criticó las operaciones de la administración de Donald Trump.
  • El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso recibió su oficialización de su rol como gestor de paz en la Casa de Nariño.
  • El gremio de las generadoras eléctricas, aseguró que el el Decreto 1072, expedido por el gobierno, amenaza con poner en peligro la estabilidad del sistema eléctrico nacional.

Escuche el programa completo aquí:

