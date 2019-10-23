Blu Radio Celia Cruz
Celia Cruz
-
Celebran 100 años de Celia Cruz, la reina de la salsa y referente latinoamericana
Su carrera fue una travesía por la historia de la música latina. Con La Sonora Matancera, se transformó en la voz más poderosa de Cuba en los años 50.
-
'Celia Cruz' de Yo Me Llamo confundió a Amparo Grisales: un detalle definió su futuro
Pese a su peluca azul, el atuendo y fuerza en la voz, no convenció a todo el jurado, ¿si se parece? Aquí el video.
-
Revelarán concierto de Celia Cruz en un club de Miami en los 80 en un vinilo
El material fue a parar a manos de Omer Pardillo, que fue el representante de Celia Cruz y hoy dirige una fundación que lleva su nombre.
-
La despedida de Fernado Botero se une a la lista de los funerales más largos y emblemáticos
Los eventos y homenajes programados por la sociedad colombiana en las ciudades de Bogotá y Medellín, han hecho de este uno de los funerales mas largos en la historia nacional.
-
Celia Cruz inmortalizada en una moneda de 25 centavos de dólar: un homenaje a la Guarachera de Cuba
La moneda, que muestra a la cantante con su icónico grito "¡Azúcar!", se lanzará en 2024 junto con otras dedicadas a destacadas mujeres. Celia Cruz, una figura cubano-estadounidense y un ícono cultural, recibirá este homenaje en el vigésimo aniversario de su fallecimiento
-
Celia Cruz: 20 años del legado imborrable de 'La Reina de la Salsa'
Celia Cruz, conocida como "La Reina de la Salsa", fue una cantante cubana que dejó un impacto perdurable en el mundo de la música
-
Celia Cruz vuelve a hacer historia al ser elegida para una moneda de EE.UU.
La cadena de televisión estadounidense ABC News informó que Celia Cruz, nacida en La Habana en 1925 pero que emigró a EE.UU. en la edad adulta, fue seleccionada por la Casa de la Moneda de EEUU para esta iniciativa.
-
Un día como hoy nació Celia Cruz: las efemérides de este 21 de octubre
El 21 de octubre, pero de 1982, fue anunciado el Premio Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez.
-
La reina de la salsa, Celia Cruz, fue homenajeada con una Barbie edición especial
La Barbie fue lanzada en el marco de la celebración del mes de la Herencia Hispana y homenajeo a dos legendarias mujeres: Celia Cruz y Julia Álvarez
-
¿Reír o llorar? Esta podría ser la propaganda política menos creativa de este año
La mujer utilizó la reconocida canción ‘La vida es un carnaval’ de la cubana y dejó boquiabiertos a los usuarios de las redes sociales.