Celebran 100 años de Celia Cruz, la reina de la salsa y referente latinoamericana

Este 2025 el mundo celebra el centenario del nacimiento de Celia Cruz, la mujer que convirtió la salsa en un idioma universal y la alegría en un acto de resistencia. Nacida en La Habana en 1925, su voz fue desde niña un imán para los corazones cubanos, capaz de transformar cualquier esquina en una fiesta. Aquella joven que ganó su primer concurso de radio con un pastel como premio terminó conquistando el planeta con su energía incandescente y su grito inmortal: ¡Azúcar!

Su carrera fue una travesía por la historia de la música latina. Con La Sonora Matancera, se transformó en la voz más poderosa de Cuba en los años 50. Cuando la Revolución cerró las puertas de su país, Celia eligió la libertad: se estableció en Nueva York y reinventó su destino. Allí formó una dupla legendaria con Tito Puente, y más tarde con Johnny Pacheco y Fania Records, creando un sonido que definió a toda una generación.

Celia Cruz, reina de la salsa y la artista cubana más universal, cumpliría este martes cien años. Sin embargo, para quien solamente se informa por los medios oficiales en la isla, la efeméride ha pasado desapercibida.

Celia Cruz // Foto: AFP

El centenario no solo ha contado con el silencio oficial, sino con esfuerzos de las autoridades por dejar sin efecto cualquier atisbo de homenaje, según denunciaron algunos artistas y promotores culturales en las últimas horas.



La Iglesia católica ha sido la única que ha realizado una actividad para recordar a Cruz, la cantante que inmortalizó éxitos globales como 'Bemba colorá', 'La vida es un carnaval' y 'La negra tiene tumbao'.

Este martes se ofició, a propuesta de un grupo de artistas, una misa en su memoria en la iglesia Nuestra Señora de La Caridad del Cobre -virgen de la que era devota la artista, cuyo segundo nombre era, precisamente, Caridad- en el popular municipio de Centro Habana.

"Hay un deseo de agradecimiento por su legado cultural (...) y lo que ella significó como embajadora de la cultura cubana para el mundo entero", señaló a la prensa Ariel Suárez, párroco de la iglesia y secretario adjunto de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, quien aseguró a EFE que no recibió ninguna presión oficial relacionada con esta eucaristía.