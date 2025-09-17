Live
Señal visual radio
Follow Us:
Trends:
TikTok
Motín en Funza
Sentencia a Farc
Millonarios

Advertisement

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / En el piano con Beethoven

En el piano con Beethoven

  • fondo-bumbox.png
    HJCK

    La misa en Do mayor de Beethoven

    La Misa de Beethoven pertenece, por tanto, al período más prodigioso de la creatividad del compositor. Otras obras compuestas en esta época son el Cuarto concierto para piano y la Quinta y sexta Sinfonías, interpretadas todas ellas, junto con partes de la Misa, en la famosa Akademie o concierto benéfico de Beethoven del 22 de diciembre de 1808.

  • fondo-bumbox.png
    HJCK

    Las diferencias musicales de Beethoven

    La música para piano del primer Beethoven suene tan vital-y tan diferente de la de sus contemporáneos-es el grado en el que explota un amplio espectro de texturas. Existen, claro está, modelos y técnicas básicos, convencionales, característicos de la música para teclado, que operan en su música y a partir de los cuales puede reconocerse fácilmente una deuda con las generaciones anteriores como, por ejemplo, una entre tantas, la técnica que tomó probablemente de la música de Mozart, el cruce de una mano sobre la otra. Convencionalmente, este procedimiento se utiliza para permitir que la melodía y el bajo se respondan entre sí sobre un acompañamiento continuo en un registro central.

  • fondo-bumbox.png
    HJCK

    Las criaturas de Prometeo

    En este capítulo de en el piano con Beethoven escucharemos y estudiaremos el ballet “Las criaturas de Prometeo”.

  • fondo-bumbox.png
    HJCK

    El gran Beethoven y la composición

    El famoso Septeto en Mi bemol, op.20,para vientos y cuerdas de Beethoven, maravilloso modelo del estilo galante del siglo XVIII, es uno de los más finos “divertimentos” de la época. Es una obra de juventud escrita sin otro propósito diferente del de agradar a quienes lo escuchan.

  • fondo-bumbox.png
    HJCK

    Las variaciones de Beethoven

    Ludwig van Beethoven compuso durante su vida una ópera solamente: “Fidelio”. Beethoven amaba las temáticas idealistas y heroicas y la mayoría de los textos carecían de significancia y fuerza expresiva, por lo que no sorprende en nada, que la tragedia “Egmont” de Johann Wolfgang Goethe le hay conmovido especialmente.

  • fondo-bumbox.png
    HJCK

    La música ceremonial

    En tiempos de Beethoven las obras de circunstancia constituían un tipo propio de piezas teatrales escritas para realce de las celebraciones de la nobleza. Cuanto más importante era la ceremonia, tanto más se valoraba el papel de la música que debía de sonar integrada en la acción escénica.

  • fondo-bumbox.png
    HJCK

    El último concierto para piano de Beethoven

    El “Emperador” fue el último concierto para piano de Beethoven. Data principalmente de comienzos de 1809 y se vio seguido de cerca por la finalización de otra obra que aunaba piano y orquesta, la Fantasía Cora

  • fondo-bumbox.png
    HJCK

    Beethoven y la tragedia

    En 1815 en Viena y como favor a un amigo, Beethoven comenzó la composión de una música escénica para la tragedia “Eleonora Prohaska”.

  • fondo-bumbox.png
    HJCK

    El joven Ludwig van Beethoven

    No es posible reconstruir sin huecos el desarrollo del joven Ludwig van Beethoven en la segunda mitad de los años 80: muchas obras se han conservado de forma fragmentaria, y otras se han perdido totalmente.

  • fondo-bumbox.png
    HJCK

    La historia de la composición

    En ausencia de una historia sobre las Romanzas resulta tentador especular que las romanzas se concibieron para conciertos de violín que nunca llegaron a ver la luz: entre los posibles modelos se hallan los movimientos lentos de los conciertos para piano, K-466 titulado “Romance” y K-491 de Mozart que Beethoven conocía a la perfección.

LOAD MORE

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement