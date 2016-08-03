Blu Radio Hulk
Hulk
Atlético Mineiro hizo respetar su casa y jugará la final de la Copa Sudamericana
El equipo brasileño acabó con el sueño de Independiente del Valle. El otro finalista saldrá de la llave entre Universidad de Chile y Lanús.
Murió Hulk Hogan, leyenda de la lucha libre WWE, a los 71 años
El mítico luchador falleció este jueves por un paro cardíaco en Florida.
Atlético Nacional se despide de una de sus figura: jugaría con el brasilero Hulk
Si no ocurre nada extraordinario, el extremo verdolaga será vendido al Mineiro de Brasil, en una operación que dejaría en las arcas del Atlético Nacional un positivo balance económico. Estos son los detalles.
Actor de Hulk en Avengers felicitó a Gustavo Petro por su discurso en la COP28: esto dijo
Mark Ruffalo, Hulk, expresó su apoyo a través de un mensaje en el que destacó la valentía del presidente Petro contra las grandes petroleras.
A Petro le salió un gran defensor: Hulk
El famoso actor que interpreta a Hulk, Mark Ruffalo, salió en defensa al presidente Gustavo Petro y enalteció su trabajo en la conservación de la selva Amazónica.
Millonarios no pudo con Mineiro en Libertadores: cayó 3 – 1 y jugará la Sudamericana
Fernando Uribe marcó el descuento para Millonarios, tras una salida en falso de Otávio, aprovechada por David Silva.
She Hulk: la nueva serie de Marvel que causa sensación en Disney Plus
La serie narra la historia de Jennifer Walters, la prima de Bruce Banner (Hulk) que adquiere los poderes del gigante verde.
Copa Libertadores: Palmeiras y Atlético Mineiro no se hicieron daño en primer duelo de semifinales
Fue un encuentro áspero, repleto de interrupciones, que deja todo abierto para el partido de vuelta, que se disputará el próximo día 28 en el estadio Mineirao de Belo Horizonte.
Palmeiras vs. Atlético Mineiro: el primer duelo por un cupo a la final de la Copa Libertadores
El compromiso de este martes entre Palmeiras y Atlético Mineiro abre la disputa por un cupo en la final de la Libertadores. Ambos equipos volverán al campo el próximo 28 de septiembre, cuando se conocerá a uno de los finalistas de la competición continental.
Los 25 fichajes más caros de esta temporada en el fútbol internacional
Son casi 50 los jugadores en todo el planeta cuya contratación para esta temporada sobrepasó los 15 millones de euros.