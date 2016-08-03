En vivo
Hulk

  • Hulk celebra gol con Atlético Mineiro en la Copa Sudamericana
    Hulk celebra gol con Atlético Mineiro en la Copa Sudamericana
    Foto: AFP
    Fútbol

    Atlético Mineiro hizo respetar su casa y jugará la final de la Copa Sudamericana

    El equipo brasileño acabó con el sueño de Independiente del Valle. El otro finalista saldrá de la llave entre Universidad de Chile y Lanús.

  • La leyenda de la lucha libre Hulk Hogan saluda a la multitud durante el PPV Crown Jewel de World Wrestling Entertainment (WWE) en el Estadio de la Universidad Rey Saud en Riad el 2 de noviembre de 2018.
    Hulk Hogan fue un rostro icónico de la lucha libre profesional en la década de 1980 que aprovechó su destreza en el ring para una carrera como actor.
    Foto AFP
    Gente

    Murió Hulk Hogan, leyenda de la lucha libre WWE, a los 71 años

    El mítico luchador falleció este jueves por un paro cardíaco en Florida.

  • Hulk - Atlético Nacional
    Foto: AFP. - X @nacionaloficial
    Fútbol Colombiano

    Atlético Nacional se despide de una de sus figura: jugaría con el brasilero Hulk

    Si no ocurre nada extraordinario, el extremo verdolaga será vendido al Mineiro de Brasil, en una operación que dejaría en las arcas del Atlético Nacional un positivo balance económico. Estos son los detalles.

  • Petro - Mark Ruffalo.jpg
    Petro - Mark Ruffalo //
    Fotos: AFP
    Sociedad

    Actor de Hulk en Avengers felicitó a Gustavo Petro por su discurso en la COP28: esto dijo

    Mark Ruffalo, Hulk, expresó su apoyo a través de un mensaje en el que destacó la valentía del presidente Petro contra las grandes petroleras.

  • Petro - Mark Ruffalo.jpg
    Petro - Mark Ruffalo //
    Fotos: AFP
    Nación

    A Petro le salió un gran defensor: Hulk

    El famoso actor que interpreta a Hulk, Mark Ruffalo, salió en defensa al presidente Gustavo Petro y enalteció su trabajo en la conservación de la selva Amazónica.

  • Hulk en Atlético Mineiro vs. Millonarios
    Hulk en Atlético Mineiro vs. Millonarios
    Foto: AFP
    Deportes

    Millonarios no pudo con Mineiro en Libertadores: cayó 3 – 1 y jugará la Sudamericana

    Fernando Uribe marcó el descuento para Millonarios, tras una salida en falso de Otávio, aprovechada por David Silva.

  • SHEHULK.jpg
    She Hulk //
    Foto: Marvel
    Entretenimiento

    She Hulk: la nueva serie de Marvel que causa sensación en Disney Plus

    La serie narra la historia de Jennifer Walters, la prima de Bruce Banner (Hulk) que adquiere los poderes del gigante verde.

  • Palmeiras vs Atlético Mineiro Foto AFP.jpg
    Palmeiras vs. Atlético Mineiro /
    Foto AFP
    Deportes

    Copa Libertadores: Palmeiras y Atlético Mineiro no se hicieron daño en primer duelo de semifinales

    Fue un encuentro áspero, repleto de interrupciones, que deja todo abierto para el partido de vuelta, que se disputará el próximo día 28 en el estadio Mineirao de Belo Horizonte.

  • Palmeiras vs Mineiro Foto AFP.jpg
    Palmeiras y Mineiro /
    Foto AFP
    Deportes

    Palmeiras vs. Atlético Mineiro: el primer duelo por un cupo a la final de la Copa Libertadores

    El compromiso de este martes entre Palmeiras y Atlético Mineiro abre la disputa por un cupo en la final de la Libertadores. Ambos equipos volverán al campo el próximo 28 de septiembre, cuando se conocerá a uno de los finalistas de la competición continental.

  • 243321_Schürrle y Götze jugarán en Dortmund, Higuaín en Juventus, Hulk en China y Xhaka en Arsenal –
    Schürrle y Götze jugarán en Dortmund, Higuaín en Juventus, Hulk en China y Xhaka en Arsenal – 
    Deportes

    Los 25 fichajes más caros de esta temporada en el fútbol internacional

    Son casi 50 los jugadores en todo el planeta cuya contratación para esta temporada sobrepasó los 15 millones de euros.

