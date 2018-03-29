Blu Radio Nicolas Sarkozy
Nicolas Sarkozy
-
Sarkozy, culpable de asociación de malhechores por financiación libia de campaña de 2007
Sarkozy fue, sin embargo, absuelto de malversación de fondos públicos y de haber incumplido el código electoral, cargos por los que también estaba encausado.
-
Confirman la sentencia de cárcel impuesta al expresidente de Francia Nicolas Sarkozy por corrupción
Sarkozy, el primer ex jefe del Estado condenado a una pena de prisión efectiva, no ingresará en prisión, porque el tribunal precisó en su condena que puede cumplir la pena en arresto domiciliario y con un brazalete electrónico.
-
Expresidente de Francia Nicolas Sarkozy, declarado culpable de financiación ilegal de campaña
El expresidente se gastó 42,8 millones de euros, casi el doble del límite legal.
-
Tres años de cárcel al expresidente francés Nicolas Sarkozy por corrupción
El tribunal de París dictaminó que hubo un "pacto de corrupción" entre el mandatario de 66 años, su abogado habitual Thierry Herzog y el exmagistrado Gilbert Azibert, que fueron condenados a la misma pena.
-
Sarkozy será juzgado por corrupción y tráfico de influencias
Sarkozy tiene pendiente, además, un juicio por la presunta financiación irregular de su campaña a las presidenciales de 2012.
-
Sarkozy denuncia calumnias y manipulaciones por parte de “la banda de Gadafi”
También atribuye a esa "campaña" el hecho de que en noviembre de 2016 tampoco ganara las primarias de la derecha -finalmente se alzó con la victoria François Fillon-.
-
Detienen al expresidente Sarkozy por supuesta financiación ilícita en campaña de 2007
Los jueces de asuntos financieros investigan desde abril de 2013 acusaciones sobre la financiación de la campaña presidencial de 2007 de Sarkozy.
-
Sarkozy, a juicio por irregularidades en su campaña electoral de 2012
Al expresidente francés lo acusan de una financiación ilegal en su campaña de 2012.
-
Sarkozy, eliminado en primarias de derecha francesa ante François Fillon
El expresidente Nicolas Sarkozy quedó eliminado en la primera vuelta de las primarias de la derecha francesa celebradas este domingo, ubicándose en tercer puesto con el escrutinio finalizado en casi la mitad de los centros de votación.