Nicolas Sarkozy

Nicolas Sarkozy

  • Nicolas-Sarkozy-AFP.jpg
    Expresidente francés Nicolas Sarkozy
    Foto: AFP
    Mundo

    Sarkozy, culpable de asociación de malhechores por financiación libia de campaña de 2007

    Sarkozy fue, sin embargo, absuelto de malversación de fondos públicos y de haber incumplido el código electoral, cargos por los que también estaba encausado.

  Expresidente de Francia Nicolas Sarkozy
Foto: AFP
    Expresidente de Francia Nicolas Sarkozy
    Foto: AFP
    Mundo

    Confirman la sentencia de cárcel impuesta al expresidente de Francia Nicolas Sarkozy por corrupción

    Sarkozy, el primer ex jefe del Estado condenado a una pena de prisión efectiva, no ingresará en prisión, porque el tribunal precisó en su condena que puede cumplir la pena en arresto domiciliario y con un brazalete electrónico.

  BLU Radio. Nicolas Sarkozy / Foto: AFP.
    BLU Radio. Nicolas Sarkozy / Foto: AFP.
    FREDERICK FLORIN/AFP
    Mundo

    Expresidente de Francia Nicolas Sarkozy, declarado culpable de financiación ilegal de campaña

    El expresidente se gastó 42,8 millones de euros, casi el doble del límite legal.

  Nicolas Sarkozy
Foto: AFP
    Nicolas Sarkozy
    Foto: AFP
    Mundo

    Tres años de cárcel al expresidente francés Nicolas Sarkozy por corrupción

    El tribunal de París dictaminó que hubo un "pacto de corrupción" entre el mandatario de 66 años, su abogado habitual Thierry Herzog y el exmagistrado Gilbert Azibert, que fueron condenados a la misma pena.

  BLU Radio. Nicolas Sarkozy / Foto: AFP.
    BLU Radio. Nicolas Sarkozy / Foto: AFP.
    FREDERICK FLORIN/AFP
    Mundo

    Sarkozy será juzgado por corrupción y tráfico de influencias

    Sarkozy tiene pendiente, además, un juicio por la presunta financiación irregular de su campaña a las presidenciales de 2012.

  BLU Radio. Nicolas Sarkozy / Foto: AFP.
    BLU Radio. Nicolas Sarkozy / Foto: AFP.
    FREDERICK FLORIN/AFP
    Mundo

    Sarkozy denuncia calumnias y manipulaciones por parte de “la banda de Gadafi”

    También atribuye a esa "campaña" el hecho de que en noviembre de 2016 tampoco ganara las primarias de la derecha -finalmente se alzó con la victoria François Fillon-.

  BLU Radio. Nicolas Sarkozy / Foto: AFP.
    BLU Radio. Nicolas Sarkozy / Foto: AFP.
    FREDERICK FLORIN/AFP
    Mundo

    Detienen al expresidente Sarkozy por supuesta financiación ilícita en campaña de 2007

    Los jueces de asuntos financieros investigan desde abril de 2013 acusaciones sobre la financiación de la campaña presidencial de 2007 de Sarkozy.

  Nicolas Sarkozy. Foto: AFP
    Nicolas Sarkozy. Foto: AFP
    Mundo

    Sarkozy, a juicio por irregularidades en su campaña electoral de 2012

    Al expresidente francés lo acusan de una financiación ilegal en su campaña de 2012.

  Nicolas Sarkozy. Foto: AFP
    Nicolas Sarkozy. Foto: AFP
    Política

    Sarkozy, eliminado en primarias de derecha francesa ante François Fillon

    El expresidente Nicolas Sarkozy quedó eliminado en la primera vuelta de las primarias de la derecha francesa celebradas este domingo, ubicándose en tercer puesto con el escrutinio finalizado en casi la mitad de los centros de votación.

