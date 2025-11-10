Sarkozy sale en libertad condicional tras pasar 20 días en la cárcel parisina de La Santé

El expresidente francés Nicolas Sarkozy entró en la prisión parisiense de La Santé el pasado 21 de octubre para cumplir una pena de cinco años que fue impuesta por la financiación de la campaña electoral que le llevó al Elíseo en 2007 con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi, lo que lo convirtió en el primer exjefe de Estado francés en ser encarcelado en ese país.

Sarkozy fue condenado porque su campaña presidencial de 2007 fue financiada con dinero del régimen de Gadafi (en Libia), lo que constituye un delito de financiación ilegal de campaña electoral en Francia.

Pero el mismo día solicitó su libertad condicional, como permite la ley a los mayores de 70 años, y este lunes, 10 de noviembre, el tribunal de apelación de París la aceptó, pero le impuso medidas de control judicial y la prohibición de abandonar el país.

Este lunes, 10 de noviembre, un tribunal de París ordenó su puesta en libertad, aunque con medidas de control judicial, a la espera del juicio en apelación de este caso previsto inicialmente en marzo.



En las últimas horas, se confirmó que el expresidente francés salió de prisión, según lo indicado por una fuente cercana al caso.

Sarkozy, de 70 años, abandonó la prisión parisina de la Santé poco antes de las 15H00 (14H00 GMT) a bordo de un vehículos con los cristales tintados y escoltado por la policía.



¿Por qué condenaron a Nicolás Sarkozy?

El presidente entre 2007 y 2012 fue condenado por permitir que allegados suyos se acercaran a la Libia de Muamar Gadafi, fallecido en 2011, para obtener fondos para financiar ilegalmente su victoriosa campaña de 2007.

Aunque el proceso no permitió demostrar que el dinero se utilizó en "última instancia", el tribunal subrayó que sí salió de Libia, por lo que lo condenó por asociación ilícita y por la "excepcional gravedad de los hechos".

Su condena estuvo acompañada de polémica, ya que el tribunal ordenó su ingreso en prisión sin esperar al resultado de su recurso. "Esta mañana encierran a un inocente", dijo antes de entrar en prisión, denunciando un "escándalo judicial" y un "viacrucis".

Ahora podrá esperar libre el juicio en apelación, que debería empezar en la segunda mitad del mes de marzo de 2026, pero no podrá contactar con uno de sus apoyos, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, según la decisión del tribunal de apelación.

La visita de Darmanin a Sarkozy en prisión el pasado 29 de octubre provocó el malestar de los jueces. El principal fiscal de Francia, Rémy Heitz, lo acusó de "atentar contra la independencia de los magistrados".

