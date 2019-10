Polo Democrático denuncia atentado contra el candidato y diputado Luis Peláez

Por: Valentina Herrera, BLU Radio

El Polo Democrático Alternativo denunció que en la noche del pasado sábado, el actual diputado y candidato a la Asamblea de Antioquia, Luis Peláez fue víctima de un ataque armado.

Según el comunicado del partido político, Peláez se desplazaba por la vía entre Segovia y Medellín cuando en jurisdicción del municipio de Yolombó su camioneta fue atacada a tiros, dos de los cuales impactaron el vehículo en una de las puertas y en la llanta de repuesto.

"Me cuesta creer que por mis denuncias me hagan esto", le dijo el diputado a BLU Radio, confirmando que no sufrió lesiones tras el ataque.

A este hecho se suma otra denuncia del Polo Democrático, pues también tienen reportes de amenazas de muerte contra el candidato al concejo del municipio de Fredonia, Arley Hernández.

