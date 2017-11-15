En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Terremoto en Japón
Jossimar Calvo
Sergio Fajardo
Tolima vs. Junior

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Selección Honduras

Selección Honduras

  • Reinaldo Rueda, técnico de la Selección de Honduras
    Reinaldo Rueda
    Foto: AFP
    Fútbol

    Reinaldo Rueda se queda sin trabajo tras fracaso con Honduras en la Eliminatoria

    Luego de la desilusión de no poder haber asegurado el cupo al próximo Mundial de la Fifa, los directivos de la selección hondureña tomaron una contundente decisión con el colombiano.

  • Reinaldo Rueda, técnico de la Selección de Honduras
    Reinaldo Rueda
    Foto: AFP
    Fútbol

    Reinaldo Rueda rompe en llanto tras fracaso con Honduras en la Eliminatoria: "Perdón"

    Honduras empató 0-0 con Costa Rica, un resultado que provocó la clasificación de Haití y la eliminación de ambas selecciones centroamericanas, incapaces al menos de lograr uno de los cupos para la repesca.

  • Luis Fernando Suárez rechaza racismo contra Rubilio Castillo
    Luis Fernando Suárez rechaza racismo contra Rubilio Castillo
    x: @DeporPereiraFC
    Fútbol Colombiano

    Federación de Fútbol de Honduras condena racismo contra Castillo: "Debe ser erradicado"

    La FFH también agradeció el gesto solidario del entrenador Luis Fernando Suárez, quien ofreció excusas por lo sucedido con el delantero hondureño.

  • 322311_BLU Radio. Reinaldo Rueda / Foto: AFP
    BLU Radio. Reinaldo Rueda /
    Foto: AFP
    Fútbol

    Reinaldo Rueda empieza su segundo ciclo en Honduras: "Volveremos a celebrar"

    Rueda, ex técnico de Atlético Nacional y de Flamengo, pidió la unidad de los hondureños en torno a la selección absoluta.

  • reinaldo rueda foto afp.jpg
    Reinaldo Rueda
    Foto: AFP
    Fútbol

    Danilo Turcios, exjugador de Honduras: "Muy contentos por el retorno de Rueda a nuestro país"

    Este será el segundo ciclo de Reinaldo Rueda en Honduras luego de haber estado entre el 2006- 2010.

  • Reinaldo Rueda foto afp.jpg
    Reinaldo Rueda, técnico Selección Colombia
    Foto: AFP
    Fútbol

    Reinaldo Rueda regresaría como técnico de Honduras: su objetivo, llegar al Mundial de 2026

    De ser confirmada la contratación de Reinaldo Rueda, sustituirá al argentino naturalizado hondureño Diego Vázquez, quien dirigió a Honduras durante catorce meses.

  • Venezuela ganó frente a Honduras.jpg
    Venezuela ganó frente a Honduras
    Foto: Twitter @SeleVinotinto
    Fútbol

    Venezuela triunfa en amistoso ante Honduras gracias a Soteldo

    Vale recordar que Honduras se alista para participar en la Copa Oro de Concacaf que empieza este viernes y Venezuela para las Eliminatoria del Mundial por la Conmebol.

  • Hernán Bolillo Gómez Foto AFP.jpg
    Hernán 'Bolillo' Gómez
    Foto: AFP
    Fútbol

    'Bolillo' Gómez no es más el técnico de la Selección de Honduras

    Tras no cumplir con la clasificación al Mundial de Catar 2022, el 'Bolillo' Gómez no seguirá al mando del equipo nacional.

  • seleccion estados unidos concacaf foto afp.jpg
    Selección Estados Unidos en la Eliminatoria Concacaf
    Foto: AFP
    Fútbol

    Estados Unidos golea a la Honduras del 'Bolillo' y se acerca a Qatar 2022

    La Selección de Estados Unidos llegó a 21 puntos y se afianza en el segundo lugar de la tabla.

  • Colombia vs Honduras.jpg
    Colombia vs. Honduras
    Foto: AFP
    Fútbol

    Posible pronunciamiento de FIFA hacia FCF por árbitro en Colombia vs. Honduras: Blog Deportivo

    El árbitro central del partido, David Gómez, “no tiene escarapela FIFA”, un requisito indispensable para pitar en encuentros de selecciones.

CARGAR MÁS

Publicidad