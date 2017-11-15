Blu Radio Selección Honduras
Selección Honduras
-
Reinaldo Rueda se queda sin trabajo tras fracaso con Honduras en la Eliminatoria
Luego de la desilusión de no poder haber asegurado el cupo al próximo Mundial de la Fifa, los directivos de la selección hondureña tomaron una contundente decisión con el colombiano.
-
Reinaldo Rueda rompe en llanto tras fracaso con Honduras en la Eliminatoria: "Perdón"
Honduras empató 0-0 con Costa Rica, un resultado que provocó la clasificación de Haití y la eliminación de ambas selecciones centroamericanas, incapaces al menos de lograr uno de los cupos para la repesca.
-
Federación de Fútbol de Honduras condena racismo contra Castillo: "Debe ser erradicado"
La FFH también agradeció el gesto solidario del entrenador Luis Fernando Suárez, quien ofreció excusas por lo sucedido con el delantero hondureño.
-
Reinaldo Rueda empieza su segundo ciclo en Honduras: "Volveremos a celebrar"
Rueda, ex técnico de Atlético Nacional y de Flamengo, pidió la unidad de los hondureños en torno a la selección absoluta.
-
Danilo Turcios, exjugador de Honduras: "Muy contentos por el retorno de Rueda a nuestro país"
Este será el segundo ciclo de Reinaldo Rueda en Honduras luego de haber estado entre el 2006- 2010.
-
Reinaldo Rueda regresaría como técnico de Honduras: su objetivo, llegar al Mundial de 2026
De ser confirmada la contratación de Reinaldo Rueda, sustituirá al argentino naturalizado hondureño Diego Vázquez, quien dirigió a Honduras durante catorce meses.
-
Venezuela triunfa en amistoso ante Honduras gracias a Soteldo
Vale recordar que Honduras se alista para participar en la Copa Oro de Concacaf que empieza este viernes y Venezuela para las Eliminatoria del Mundial por la Conmebol.
-
'Bolillo' Gómez no es más el técnico de la Selección de Honduras
Tras no cumplir con la clasificación al Mundial de Catar 2022, el 'Bolillo' Gómez no seguirá al mando del equipo nacional.
-
Estados Unidos golea a la Honduras del 'Bolillo' y se acerca a Qatar 2022
La Selección de Estados Unidos llegó a 21 puntos y se afianza en el segundo lugar de la tabla.
-
Posible pronunciamiento de FIFA hacia FCF por árbitro en Colombia vs. Honduras: Blog Deportivo
El árbitro central del partido, David Gómez, “no tiene escarapela FIFA”, un requisito indispensable para pitar en encuentros de selecciones.