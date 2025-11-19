Reinaldo Rueda rompe en llanto tras fracaso con Honduras en la Eliminatoria: "Perdón"

El seleccionador de Honduras, Reinaldo Rueda, se replanteará su futuro tras la eliminación de su equipo para el Mundial de Norteamérica-2026, manifestó este martes el estratega en una conferencia de prensa en la que rompió a llorar.

"Yo les dije que si vamos al Mundial la idea era terminar por la puerta grande", dijo Rueda. "Uno quisiera seguir" pero "se te va la ilusión" y "hay que darle tiempo al tiempo", agregó.

Video: DT Rueda lloró tras fracaso con Honduras

Minutos antes, Rueda comenzó llorar y a moquear en plena conferencia de prensa.

"Perdón, pero es un momento duro", señaló el técnico hondureño.



#HCHDeportes | Reinaldo Rueda lloró en conferencia de prensa por la eliminación de Honduras. El principal responsable del descalabro Catracho lamentó el fracaso, pero no es el mismo dolor que sienten miles de hondureños que confiaron en su selección a lo largo de la eliminatoria. pic.twitter.com/rjrhUbhQ53 — HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) November 19, 2025

"Hoy el fútbol nos ha dado una lección de humildad, los partidos hay que jugarlos antes de ganarlos, quizás hicimos un buen trabajo, pero no fue suficiente", añadió.

Honduras empató 0-0 este martes en Costa Rica, un resultado que provocó la clasificación de Haití y la eliminación de ambas selecciones centroamericanas, incapaces al menos de lograr uno de los cupos para la repesca.

Sin consuelo. El llanto de Reinaldo Rueda por haber quedado afuera del Mundial con Honduras.



pic.twitter.com/fVU5zqxUE5 — Pablo Giralt (@giraltpablo) November 19, 2025

Publicidad

Una gran parte de la afición hondureña creyó por anticipado que su selección iría por cuarta vez a un Mundial, pero los dirigidos por Rueda fueron incapaces de lograr una victoria en las dos últimas fechas, lo que le hubiera supuesto el boleto.

"Quisimos celebrar antes de jugar" y ahora "es el tercer clasificatorio en el que no se logra la meta", lamentó Rueda.

Honduras ha estado en tres mundiales, el último de ellos, Brasil 2014.