En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Moción de censura a mindefensa
Verónica Alcocer
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Reinaldo Rueda rompe en llanto tras fracaso con Honduras en la Eliminatoria: "Perdón"

Reinaldo Rueda rompe en llanto tras fracaso con Honduras en la Eliminatoria: "Perdón"

Honduras empató 0-0 con Costa Rica, un resultado que provocó la clasificación de Haití y la eliminación de ambas selecciones centroamericanas, incapaces al menos de lograr uno de los cupos para la repesca.

Publicidad

Publicidad

Publicidad