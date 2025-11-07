Reinaldo Rueda confiesa que no puede dormir gracias a las Eliminatorias al Mundial

El seleccionador de Honduras, el colombiano Reinaldo Rueda, reconoció este viernes que la eliminatoria de la Concacaf, donde su equipo podría clasificar en la próxima fecha para el Mundial de 2026, le quita el sueño.

Honduras jugará el 13 de noviembre en Nicaragua, en la penúltima fecha del clasificatorio. Si los catrachos ganan ese compromiso y Haití y Costa Rica empatan, en el otro duelo de la jornada, Honduras logrará matemáticamente un boleto para el Mundial.

"Es una responsabilidad muy grande por todo lo que significa el desafío personal, y naturalmente que son noches incompletas, noches de sobresalto y de muchas, muchas y muchas reflexiones", dijo Rueda en conferencia de prensa.

"Son noches de acostarse tarde viendo partidos, de despertarse pensando en algo y de escribir fantasías de entrenamientos", agregó.



A falta de dos fechas, Honduras lidera el Grupo C con ocho puntos, seguido por Costa Rica con seis, Haití con cinco y Nicaragua con uno.

Reinaldo Rueda, técnico Selección Colombia Foto: AFP

La eliminatoria da tres boletos a los primeros de cada grupo y dos repescas a los dos mejores segundos.

Si Honduras no vence a Nicaragua se jugaría su pase mundialista en la última jornada, el 18 de noviembre, de visita ante Costa Rica, en una fecha donde Haití cierra como local ante Nicaragua.

"Han sido semanas de mucha tensión, de muchas confrontaciones y de lo que significa la responsabilidad frente al país, frente a nuestra profesión y la ilusión de volver a estar en un Mundial", señaló Rueda.

Para esos duelos el técnico no podrá contar con el delantero, y uno de los máximos anotadores del equipo, Anthony Lozano, quien se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha hace dos semanas en un partido de su club, el Santos Laguna mexicano.

"Son las ironías de la vida, ya lo perdimos seis, siete, ocho meses y bueno, es un duro golpe (...) Perdemos un jugador vital en un momento importante, ojalá que lo tengamos pronto con nosotros", sostuvo Rueda.

Sin embargo, el seleccionador hondureño sí podrá contar con los volantes del Levante de España, Kervin Arriaga, y del Lech Poznan polaco, Luis Palma, y con el delantero del Al Najma saudí, Romell Quioto.