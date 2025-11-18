En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Verónica Alcocer
Caída de X
Señorita Colombia
Trump - Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / España, Bélgica, Suiza, Austria y Escocia jugarán el Mundial 2026: ya son 39

España, Bélgica, Suiza, Austria y Escocia jugarán el Mundial 2026: ya son 39

Una de estas selecciones acabó con más de tres décadas sin clasificar a un Mundial de la Fifa. Aquí los detalles de este jornada histórica en Europa.

Publicidad

Publicidad

Publicidad