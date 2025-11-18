España, Bélgica, Suiza, Austria y Escocia jugarán el Mundial 2026: ya son 39

España, vigente campeona de Europa, aseguró este martes su clasificación al Mundial 2026 tras empatar 2-2 con Turquía, en una última jornada de las eliminatorias europeas en la que también lograron sus boletos Bélgica, Suiza, Austria y Escocia.

Luego de una fase de clasificación prácticamente perfecta, con pleno de victorias hasta el empate contra los turcos, la Roja certificó su decimoséptima participación en un Mundial, torneo que ganó en 2010.

Sudáfrica 2010: España venció 1-0 a Holanda en la prolongación

El camino hacia Norteamérica había quedado bien encauzado antes de enfrentarse a Turquía, que necesitaba golear a España para igualar en puntos y recortar la inmensa diferencia de goles.

No hubo milagro para los visitantes, aunque sí llegaron a adelantarse en el marcador gracias al tanto de Salih Ozcan (54', 1-2). Para entonces, Dani Olmo había adelantado a España en los primeros segundos del partido (3') y Deniz Gul (42') había empatado provisionalmente antes del descanso.



El empate final, anotado por Mikel Oyarzabal (62'), sirvió para mantener el invicto en el cierre de las eliminatorias europeas. Turquía, por su parte, tratará de acceder al Mundial a través del repechaje europeo, que también disputará Gales tras golear 7-1 a Macedonia del Norte en el grupo J.

"Tenemos un sabor agridulce porque queríamos acabar con la portería a cero, pero contentos por clasificarnos para el Mundial", declaró Dani Olmo a Televisión Española sobre los dos goles encajados, los únicos en toda la fase de clasificación.

El boleto de clasificación directa de esa llave es para Bélgica, que tras una fase de grupos dubitativa, aplastó 7-0 a Liechtenstein con dobletes de Jeremy Doku (34', 41') y Charles De Ketelaere (57', 59').

Los Diablos Rojos, semifinalistas en 2018, disputarán el próximo verano boreal su decimoquinto Mundial, en el que también estará Suiza como campeona del grupo B.



Final de infarto en Glasgow

Al igual que España y Bélgica, el combinado helvético lo tenía todo de cara para vivir una última jornada tranquila contra Kosovo, que terminó en empate 1-1 en el encuentro celebrado en Pristina. Si bien no lograron una épica clasificación 'in extremis', a los kosovares les queda el consuelo de tener una segunda oportunidad, al terminar como segundos de grupo.

Mucho más emocionante fueron los desenlaces en los grupos C y H, desde los que clasificaron respectivamente Escocia y Austria.

Escocia vuelve a un Mundial después de tres décadas Foto: AFP

El Ejército del Tartán, que llevaba desde 1998 sin disputar una Copa del Mundo, se jugaba frente a su público en Glasgow el pase al Mundial contra Dinamarca, que quedó decidido con victoria 4-2 en unos frenéticos minutos del tiempo añadido.

Scott McTominay (3') había adelantado a Escocia, antes de que su compañero en el Nápoles, Rasmus Hojlund, empatase desde el punto de penal (57').

La expulsión minutos después de Rasmus Kristensen (61') ayudó a los escoceses a volver a adelantarse con gol de Lawrence Shankland (78'), pero Dinamarca empató de nuevo gracias a Patrick Dorgu (82'), dejando sin aire al público.

El tiempo reglamentario llegó a su final y ya los minutos añadidos, llegó la locura: primero, con un disparo desde la frontal de Kieran Tierney, directo al fondo de la red (90+3') y después, Kenny McLean sentenció (90+8').

"Eso resume bien nuestro equipo, nunca abandonamos. Seguimos luchando hasta el final, es uno de los partidos más locos", reaccionó el capitán Andy Robertson a la emisora británica BBC.

Así, Escocia, con 13 puntos, superó a Dinamarca (11), que tendrá que disputar el repechaje.

Allí se encontrará con Bosnia Herzegovina, que tras adelantarse temprano (12') en Austria, pasó a liderar provisionalmente el grupo H.

Cuando quedaban menos de quince minutos, Michael Gregoritsch (77') puso el empate final, que volvió a situar a Austria como líder de grupo.

En los repechajes europeos, otras cuatro naciones lograrán en marzo clasificar al Mundial. Entre los dieciséis participantes destacan Italia, Suecia o Polonia.

¿Cuáles son las selecciones clasificadas al Mundial?

Anfitriones: Canadá, Estados Unidos y México.

Asia: Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón , Jordania y Uzbekistán.

, Jordania y Uzbekistán. África: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos , Senegal, Sudáfrica y Túnez.

, Senegal, Sudáfrica y Túnez. Conmebol: Argentina , Brasil , Colombia , Ecuador, Paraguay y Uruguay.

, , , Ecuador, Paraguay y Uruguay. Europa: Inglaterra , Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Países Bajos, Alemania, España , Bélgica , Austria, Escocia y Suiza.

, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Países Bajos, Alemania, , , Austria, y Suiza. Oceanía: Nueva Zelanda.

Equipos con plaza en el torneo de repesca intercontinental que concederá dos boletos al Mundial: Bolivia, Nueva Caledonia, República Democrática del Congo e Irak.