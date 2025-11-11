¿Luis Javier Suárez tiene cupo asegurado para el Mundial del 2026? Contundente respuesta

El delantero Luis Javier Suárez ya se está preparando para los partidos amistosos con la Selección Colombia ante Nueva Zelanda y Australia en territorio estadounidense.

Luego de su inolvidable póker con la tricolor en la Eliminatoria Sudamericana contra Venezuela, el atacante de 27 años habló con la periodista Marina Granziera y aclaró que todavía no se siente con un cupo asegurado para el Mundial de la Fifa del 2026 tras su destacada actuación.

“Yo creo que esos cuatro goles me han ayudado muchísimo, sobre todo a nivel personal, en la confianza de venir aquí a la selección”, expresó Suárez.

Sin embargo, el delantero fue prudente al afirmar que no se debe vivir del pasado: “Hay que vivir en el presente y mirar hacia el futuro, porque creo que es lo más importante. Estamos ahora en estos dos partidos preparatorios contra dos rivales que van a estar en el Mundial y lo más importante es eso”.



Luis Javier Suárez celebra gol con la Selección Colombia Foto: AFP

¿De fanático a protagonista del Mundial?

El atacante recordó además cómo vivió los mundiales anteriores de la Selección Colombia. Contó que en Brasil 2014, cuando tenía apenas 16 años, disfrutó como un fanático más: “Era un loco por ver a tus ídolos, a James, a Falcao, a Mario Yepes. Vivir esa experiencia como todos los colombianos fue muy bonito”.

Sobre Rusia 2018, añadió que “se pudo haber hecho muchas más cosas porque había un buen grupo, pero lo disfrutó al máximo". Por eso, ahora espera que "se pueda disfrutar desde otro punto de vista”.

Finalmente, Suárez destacó el privilegio de compartir camerino con jugadores que siempre admiró.

“Es un sueño compartir con James, con David Ospina, en su momento con el Tigre. De niño los veía con esa ilusión de poder estar primero en la selección y luego compartir con ellos. Gracias a Dios se me pudo cumplir”, concluyó el atacante, quien prefiere mantener los pies en la tierra, aunque muchos ya lo ven como una de las piezas fijas de Néstor Lorenzo rumbo al Mundial del 2026.