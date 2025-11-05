En vivo
Presidente de la FIFA asegura que el Mundial 2026 será gracias a la ayuda de Trump

Trump, a quien el presidente de la FIFA definió como "un amigo cercano", fue precisamente uno de los participantes en este foro que acoge a líderes políticos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla junto al presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, durante una reunión con el Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para la Copa Mundial de 2026 en la Sala Este de la Casa Blanca el 6 de mayo de 2025 en Washington, D.C.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla junto al presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino.
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 5 de nov, 2025

