Lorenzo reconoce el "problema" que tiene tras los amistosos de la Selección Colombia

Néstor Lorenzo cerró el año con una sonrisa, pero también con una advertencia: la Selección Colombia tiene un “problema” que deberá resolver antes del próximo Mundial de la Fifa. Así lo reconoció ante los medios de comunicación.

Tras la victoria 3-0 contra Australia en el último amistoso del año, el técnico argentino destacó que el crecimiento del equipo ha sido sostenido, pero aceptó que la amplia competencia interna le plantea un desafío mayor para la convocatoria final rumbo al Mundial.

"Va a ser un problema para nosotros elegir porque están en un muy buen nivel todos y cada uno que entra cumple y te pone en aprietos, pero es un lindo desafío, la competencia los hace mejor a todos”, aseguró.

Ante esto, se ha especulado que la Fifa podría ampliar la lista de jugadores convocados a 30 tras una propia recomendación del departamento médico del ente máximo del fútbol, teniendo en cuenta que se disputarán más partidos y las altas temperaturas que se esperan para el verano del 2026. De hecho, esto se confirmaría el próximo 5 de diciembre, cuando se realice el sorteo del Mundial.



Goleada de Selección Colombia contra Australia Foto: AFP

Balance de Colombia tras victorias

El entrenador analizó las similitudes entre el amistoso más reciente y el duelo ante Nueva Zelanda, donde el juego directo del rival y las segundas pelotas incomodaron al conjunto colombiano. Lorenzo explicó que uno de los objetivos era corregir justamente esos aspectos.

“Creo que hoy se resolvieron de mejor manera. El crecimiento de hoy era ese: ganar la segunda pelota, los rebotes, el juego aéreo, tener la tranquilidad de no sufrir llegadas de ese estilo”, dijo el argentino, quien también destacó la paciencia del equipo para abrir el partido y su madurez para controlar los momentos de presión.

Publicidad

Lorenzo también hizo una valoración del 2025, un año que calificó como “muy bueno”, pese a haber sido en el que más partidos perdió desde el inicio de su ciclo. Subrayó la clasificación al Mundial y el cierre positivo en los amistosos, donde pudo ampliar la base de jugadores y experimentar con nuevos esquemas.

“La lista se fue ampliando a medida que fuimos probando y cambiando de esquema. Hoy tenemos una competencia muy buena que los va a hacer mejor a todos”, señaló.

Y ahí aparece su “problema”. Con una Selección cada vez más competitiva, donde “cada uno que entra cumple y te pone en aprietos”, Lorenzo reconoce que deberá tomar decisiones difíciles para conformar la lista final. Un dilema que, según él, es más un privilegio que una carga.

Publicidad

Lo cierto es que quedan tres meses para los próximos partidos amistoso de Colombia y falta seis meses para definir la lista de los futbolistas que representarán a Colombia en el Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.