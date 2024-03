“A Salvatore Mancuso lo trajeron con la única finalidad de joder a Álvaro Uribe”: Felipe Zuleta

El periodista Felipe Zuleta dijo en Mañanas Blu, con Néstor Morales, que considera que haber traído al país a Salvatore Mancuso tiene un único fin: “Joder al expresidente Álvaro Uribe”.

El periodista aclaró que no es uribista y manifestó que la decisión de traerlo al país como gestor de paz es una movida del presidente Gustavo Petro contra el expresidente.

“A Salvatore Mancuso, a este criminal, lo trajeron con la única finalidad de joder al expresidente Uribe. No de conocer la verdad, no de reparar a las víctimas, es para joder al expresidente Uribe, eso es una perversidad”, dijo el periodista.

Zuleta añadió que jamás pensó ver tanto izquierdista contento con la libertad de Mancuso.

¿Eso qué quiere decir? Que el presidente Petro, no se equivoque, trajo a Mancuso única y exclusivamente para llevarse por delante al expresidente Uribe añadió.

Asimismo, indicó que le cree más al exjefe de Estado, que ha estado bastante activo en sus redes sociales por la libertad del exjefe paramilitar, que al mismo Mancuso.

“Yo le creo al expresidente Uribe, a este criminal no le creo nada”, concluyó Zuleta.

De hecho, en el debate en Mañanas Blu, los panelistas coincidieron en que Mancuso ha cambiado muchas veces las versiones sobre el paramilitarismo y pareciera acomodarse a las conveniencias políticas.

“Mancuso se ha caracterizado por politizar todos sus testimonios de verdad. Repite lo mismo solo para crear un hecho político. En distintos momentos señala a gente importante del uribismo, pero no podemos concluir con esto una realidad que este país conoció y es que Álvaro Uribe fue apoyado políticamente por paramilitares, su bancada en el Congreso estuvo llena de parapolíticos”, dijo.

Sin embargo, Gómez dijo que la credibilidad de Mancuso es muy pobre porque no ha hecho otra cosa que politizar su testimonio.

Por su parte, María Consuelo Araújo dijo que las denuncias de Álvaro Uribe sobre la intención de traer a Mancuso tiene tres objetivos: uno, la selectividad y privilegios que se le dan a Mancuso por encima de cualquier otro paramilitar; dos, la víctimas nunca han tenido un papel central, y, tercero, no ha dicho nada nuevo.

“Esas tres cosas sí le dan un velo de jugada política”, concluyó la panelista de Mañanas Blu.

Mientras tanto, Andrés Mejía indicó que Petro ha venido diciendo hace varios meses que su Gobierno tiene la intención de reabrir en grande la historia del conflicto colombiano y en ese propuesto combatir la impunidad.

Dos de esas noticias que hemos visto en los últimos días van en esa dirección: Mancuso y su declaración infundada como gestor de paz (…) y la propuesta de reabrir el libro de la historia del conflicto colombiano y no es un secreto que los exdirigentes de las Farc están disparando contra la JEP porque es un obstáculo en ese sentido opinó.

La reacción de Uribe

Uribecuestionó públicamente la necesidad de la JEP para nombrar a un gestor de paz. Señaló la particularidad del caso de Mancuso en comparación con otros exparamilitares extraditados que no han podido ser designados para roles similares.

Además, Uribe expresó su preocupación por las exigencias de acusarle surgidas en el contexto de la liberación de Mancuso. Sugirió una manipulación política detrás de las decisiones judiciales.

“Para ser nombrado gestor de paz no se necesita la JEP; entiendo por qué a Mancuso lo pasaron por la JEP. Y cuál es la diferencia con los otros ex paras, ¿que también extraditados y regresados no pueden ser gestores de paz? Y se saben las exigencias de acusarme en los mensajes que les llegan”, escribió el expresidente Uribe en sus redes sociales