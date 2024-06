Alberto Linero arremete contra los “mitos estúpidos” por el examen de próstata

En el mundo masculino, son muchos los chistes sobre este examen. Que si te atendió el doctor “manotas”, que si te dio un beso o fue de una… que si te quedó gustando… chistes que revelan no solo ignorancia, sino el más ramplón de los machismos. Ese que tanto daño hace en una sociedad acostumbrada a esas actitudes dañinas.

Tengo que aceptar que durante un tiempo no me hice el examen del tacto prostático por esos estúpidos mitos con los que me crié. Afortunadamente, con información relevante y científica, con la conciencia de que hay que cuidarse y los datos del Ministerio de Salud que afirman que en Colombia uno de cada tres hombres mayores de 50 años tiene cáncer de próstata, fui a hacerme el examen con la uróloga Tatiana Pedroza, y salió negativo, lo que me genera tranquilidad, por este año.

Hoy quiero invitar a los hombres a desmitificar este examen, a negarse a la broma pueril y a entender que la salud está por encima de todo. Toca resetear la mente en estos temas. No se puede abrir espacio para esos comentarios propios de las cavernas que causan tantas discriminaciones y violencias. Necesitamos aprender a respetar las opciones de vida de todos los seres humanos y dejar de creer que somos más dignos por usar de esta o aquella forma los genitales.

Ahora, para prevenir el cáncer de próstata hay que cuidar la salud en general. Los especialistas aconsejan mantener una dieta saludable, realizar actividad física de forma regular y evitar la obesidad. Asimismo, es necesario consumir suficiente fibra para prevenir el estreñimiento, tener una vida sexual sana y tomar las medidas profilácticas necesarias para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Y, obviamente, estar atentos a cualquier cambio real en el estado de salud. Definitivamente, si eres hombre mayor de 45 años debes visitar al especialista en urología para los respectivos exámenes una vez al año. Y que quede claro, la masculinidad no está definida por actos concretos, sino por opciones y preferencias de vida.