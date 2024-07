Alberto Linero: "Es importante no dejar que la situación destruya toda esperanza"

Ayer me escribió una amiga venezolana, triste y desolada. Ella había trabajado con ilusión en todo este proceso, creyendo firmemente que era el comienzo de una transformación en su país. La sentí llorosa y decepcionada; me decía que lo habían intentado de todas las formas posibles, pero no habían logrado darle una nueva ilusión a sus familias divididas, empobrecidas y llenas de dificultades. Su pregunta era cómo seguir creyendo y cómo recuperar la esperanza. Inmediatamente pensé en tantos venezolanos que viven aquí en Colombia, enfrentando situaciones similares, y quisiera compartir algunas reflexiones desde mi perspectiva:

Primero, es importante no dejar que la situación destruya toda esperanza. No todo está perdido. Es necesario seguir trabajando en función del proyecto. La situación actual ha dejado una imagen clara y concreta de la realidad de su país para el mundo. De verdad creo que el proceso de transformación ha entrado en una etapa definitiva. Esto no puede sostenerse así por mucho tiempo.

Segundo, es crucial concentrarse en lo que se puede hacer hoy y hacerlo con pasión, inteligencia y firmeza. Es válido llorar, pero también actuar con la sabiduría que estas situaciones exigen. La historia nos ha demostrado que rendirse y abandonar la lucha existencial no es la mejor opción; es en la constancia y la perseverancia donde se encuentra el sentido.

Tercero, es esencial fortalecer las relaciones con los demás, con aquellos que comparten la misma búsqueda, y apoyarse mutuamente, creyendo firmemente en que es posible lograrlo. Es en la conexión con los otros donde se descubre lo que se ha logrado y lo bueno que hay en la vida.

Por último, desde la experiencia espiritual de cada uno, es fundamental tratar de encontrar sentido en la situación, apropiarse de experiencias que impulsen desde dentro a seguir adelante, y entender que los valores de justicia, paz y amor siempre prevalecerán frente a cualquier otra realidad. Es vital evitar caer en las mismas actitudes y expresiones que el enemigo, diferenciándose de él. Luego, cerré los ojos y reflexioné sobre el poder de nuestras decisiones y la responsabilidad que conllevan.