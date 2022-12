Algo huele mal en Tumaco: columna de Ricardo Ospina

Algo huele mal en Tumaco. Casi 96 horas después del asesinato de al menos seis campesinos y de las heridas causadas a otras 20, comienzan a esclarecerse los hechos, dejando profundas preocupaciones de forma y de fondo:



- Blu Radio ha estado desde el pasado viernes en la zona y ha podido hablar con heridos, sobrevivientes y familiares de los fallecidos y todos coinciden en que no hubo ataque alguno de los disidentes de las Farc ni de bandas criminales y que los disparos provinieron de manera sorpresiva de los fusiles de algunos integrantes de la Policía Antinarcóticos.



- El vicedefensor del Pueblo, Jorge Enrique Calero, luego de visitar la vereda Tandil y de hablar con testigos directos del suceso, considera probable que algunos integrantes de la Policía Antinarcóticos, hayan sido los presuntos responsables del homicidio y por eso pidió a la misma institución, a la Fiscalía y a la Procuraduría que tomen las decisiones disciplinarias y penales a las que haya lugar.



- El vicepresidente, el general Oscar Naranjo dijo que espera que la Policía muy pronto tome decisiones como suspender a los uniformados involucrados en este hecho, para darle transparencia a la investigación penal y disciplinaria.



- Hay que decir que, en este caso, el Ejército Nacional ha salido airoso, sin denuncias en su contra, tras las pesquisas preliminares de las autoridades judiciales y de organismos humanitarios.



- Esta tarde se produjo otro hecho grave, en la base de erradicación de cultivos ilícitos de la Policía y del Ejército en El Tandil, Tumaco, a donde llegó una comisión humanitaria, de la Gobernación de Nariño y de periodistas, en donde fueron atacados por integrantes de la Policía, sin una explicación satisfactoria. En los videos se escuchan disparos, aunque por fortuna no hubo heridos.



- La comisión supuestamente iba a verificar el hallazgo de un cuerpo de la que sería la séptima víctima de la masacre del pasado jueves. A pesar de un muy duro llamado de atención del General Naranjo, pidiendo explicaciones claras a la Policía, esa institución se limitó a emitir un lacónico comunicado en el que justifica su acción, porque supuestamente solo se lanzaron dos granadas de aturdimiento, porque supuestamente un grupo de personas intentaba ingresar por la parte posterior.



Teniendo claro que es deber del Estado acabar con los cultivos ilícitos, además de que en Tumaco se cruzan disidencias de las Farc, nuevos paramilitares, delincuencia común, ELN, Clan del Golfo y otros y que deben ser perseguidos y neutralizados por la fuerza pública y que el otro gran drama de los tumaqueños es el olvido centralista y la voraz corrupción de sus dirigentes políticos,



Quedan varias preguntas a raíz de esta situación:



- ¿El Estado perdió el control de Tumaco?



- ¿Por qué el Ministerio de Defensa habló de que la muerte de los seis civiles el jueves había sido causada por la explosión de un tatuco o de un cilindro bomba cuando no hay evidencias de esas explosiones?



- ¿Por qué, en caso de comprobarse, los policías antinarcóticos dispararon contra los cerca de dos mil civiles manifestantes, causando la muerte de al menos seis de ellos?



- ¿Por qué ayer de nuevo la policía hostigó a una comisión humanitaria y periodística que se aproximaba a la zona de la masacre?



- ¿En dónde está el general Jorge Nieto, director de la Policía? Por qué no ha ido a Tumaco?



- ¿Por qué el siempre locuaz Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas no ha ido desde el jueves a Tumaco y dejó únicamente en manos del vicepresidente lo sucedido, que es principalmente del resorte de su cartera?



- ¿Por qué el alto consejero para el posconflicto, Rafael Pardo, solamente hizo acto de presencia el sábado en -¿Tumaco y no permaneció en la zona atendiendo las quejas de los campesinos que dicen que el Gobierno les ha incumplido las promesas para que puedan hacer una sustitución voluntaria de cultivos ilícitos?



- ¿En dónde está el Alto Comisionado de Paz, Rodrigo Rivera, cuyo despacho también tiene incidencia directa en este asunto.



La firma del acuerdo de paz con las Farc no puede quedarse solo en una firma, ojalá la paquidermia del Estado centralista no tire por la borda esta excepcional oportunidad de paz.

