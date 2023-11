Amistad: uno de los amores más fieles entre las personas

Siempre me han resonado las reflexiones sobre la amistad del sabio Ben Sirá que están en el llamado libro del Eclesiástico: “Porque hay amigo que lo es de ocasión, y no persevera en el día de tu angustia. Hay amigo que se vuelve enemigo, y descubrirá la disputa que te ocasiona oprobio. Hay amigos que comparten tu mesa, y no persevera en el día de tu angustia. Cuando te vaya bien, será como otro tú, y con tus servidores hablará francamente; más si estás humillado, estará contra ti, y se hurtará de tu presencia. De tus enemigos apártate, y de tus amigos no te fíes. El amigo fiel es seguro refugio, el que le encuentra, ha encontrado un tesoro” (Eclo 6,10-14).

Sobre todo, me impresiona la sentencia “hay amigo que se vuelve enemigo”. Me cuesta creerla porque considero que la amistad es de los amores más sublimes que los humanos podemos construir. No entiendo que alguien traicione a un amigo o que simplemente lo venda por alcanzar algún sueño. Alguien me va a decir que la historia está llena de esas manifestaciones, pero prefiero creer que esos que traicionan no son amigos y que los que los valoraron así se habían equivocado.

Por eso, cuando leí la noticia de que posiblemente un amigo del Mane Díaz lo había traicionado para que lo secuestraran me sentí triste, porque la Filia, como llamaban los griegos al amor de la amistad, es demasiado sublime que no creo que nada lo pueda realmente comprar. La amistad supone sinceridad, fidelidad, solidaridad y verdad. A los amigos se les cuida y se les ayuda con la única intención de verlos felices. Por eso, me gusta pensar que son amigos míos aquellos a los que no les sirvo para nada, pero están ahí valorando lo que soy. Es que también yo creo como García Márquez “que morir es no estar nunca más con los amigos”.