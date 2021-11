Aprendizaje constante: la habilidad que permite la autosuperación en los seres humanos

Una de las grandes diferencias entre el ser humano y los animales, según Arnold Gehlen, es que los seres humanos tenemos una capacidad infinita de aprender, por eso creo que morimos cuando decimos que ya lo sabemos todo y nos cerramos a cualquier nuevo saber o desarrollo de habilidades.

No podemos vivir con la terquedad de creer que todo pasado fue mejor y que con lo que aprendimos allí basta para ser felices. La cotidianidad tiene que ser una fuente constante de aprendizajes, por lo que tenemos que vivir conscientemente cada momento, tratando de comprender qué novedades tenemos que aprehender y cuáles tenemos que desaprender.

Pero también necesitamos los espacios educativos, y en eso, la tecnología con las plataformas que nos presentan cursos de educación no formal y a los que podemos asistir en las comodidades de lo digital, nos ayuda. Además, la pandemia con ese momento en el que nos recluyó en nuestros hogares, aislados de la mayoría de las personas, nos ensenó que esos cursos digitales son una gran oportunidad. Por ejemplo, en mi caso hice algunos cursos de temas teológicos que me gustan y hasta impartí algunos de bienestar.

Las grandes universidades del mundo nos ofrecen cursos gratis que podemos hacer en nuestra casa, por ejemplo, la Universidad de Harvard, que fue establecida en 1636 y hoy tiene más de 360 mil estudiantes en todo el mundo, a través de su plataforma Edx, ofrece cursos gratis como “Ejercer el liderazgo: principios fundamentales”, “Religión, conflicto y paz”, “Emprendimiento en economías emergentes”, “Principios de bioquímica”, entre otros.

Son las posibilidades que nos da vivir en este mundo en el siglo 21, y las tenemos que aprovechar, para ello es necesario querer aprender, ser disciplinados y disponer el tiempo para hacerlo. Creo que es fundamental no solo trabajar en la adquisición de conocimientos, sino también en el desarrollo de las llamadas habilidades blandas. Por ejemplo, en la plataforma Mangus estoy haciendo un curso de Docencia en la era digital que me ha ayudado a entender mejor este ejercicio que tanto me gusta. Solo serás feliz si estás abierto a seguir aprendiendo. NO te las sabes todas.

