Agradezco a mis profesores 'cuchilla', me prepararon para una vida que evalúa duro y constante

Toda mi vida he sido docente . Me gusta participar de esa aventura existencial que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. He tenido todo tipo de experiencias, desde ser impresionado por la capacidad de los estudiantes, hasta salir decepcionado porque no logro inspirarlos.

Lo más difícil para mí siempre han sido las evaluaciones. Creo que estas tienen que ser fruto de un ejercicio creativo y deben mostrar si realmente hubo aprendizajes para la vida o no.

He sido exigente en las calificaciones y hago que los estudiantes traten de prepararse bien para esos momentos. Por eso, me llamó la atención la noticia del profesor Yván Pozuelo , que fue suspendido por calificar con 10 a casi todos sus alumnos para darles “confianza”.

Este profesor de francés en España, fue suspendido ocho meses sin empleo y sueldo porque consideraron que su acción atenta “contra el derecho del alumnado a la evaluación objetiva” en el instituto público Universidad Laboral de Gijón.

Seguro habrá opiniones diversas y contrarias entre sí a esta situación, pero considero que es una bella oportunidad para pensar en lo que significa la evaluación.

Creo que la vida nos evalúa constantemente cuando nos pone a prueba en situaciones cotidianas y laborales todo lo que hemos aprendido, y ella no es tierna al hacerlo, por lo cual creo que en la escuela se debe aprender de verdad para enfrentarla. Las calificaciones no son todo el aprendizaje, pero lo reflejan, por eso, considero que debe ser lo más objetiva, aplicada a la realidad y útil posible.

A veces me encuentro con compañeros que pasaron el bachillerato raspando y hoy son empresarios exitosos con muy buenos proyectos de vida, y entonces entiendo que la calificación no lo es todo, pero también he encontrado a esos que sacaron las mejores notas teniendo un rendimiento en la sociedad a la altura de lo que mostraban.

Vivimos en una sociedad que le tiene miedo a la evaluación y que ha hecho de la burla y la sátira la manera de opinar sobre los otros. Admiro a los docentes por su entrega y dedicación, y agradezco los profesores “cuchilla” que tuve en mi formación.

